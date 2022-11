Um homem que foi abastecer um ponto de tráfico acabou se dando mal na madrugada desta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste.O ponto de vendas (PDV) era em um bar no bairro Santa Fé. O rapaz foi detido no Nova Conquista.

A equipe de Apoio Tático da Guarda Municipal obteve informações que um rapaz em um VW Voyage antigo na cor verde estaria abastecendo o ponto de venda de drogas pela avenida Augusto Scomparin (bar do Geraldo).

Ainda na terça-feira, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Santa Fé foi visualizado o adolescente R., de 16 anos, próximo a um veículo nas características. Ele foi abordado e identificado. A busca pessoal localizou com ele 4 pinos de cocaína e R$ 170 em espécie. Indagado sobre as informações e a princípio negou envolvimento.

Ele passou endereço da sua residência mas pelo local em contato com o pai dele este informou que o adolescente residia com sua mãe em outro local- Rua João Eduardo Mack Night, Nova Conquista.

“Nos deslocamos até a residência da mãe e assim que chegamos o adolescente acabou confessando que teria drogas no interior da residência. A mãe do menor foi informada dos fatos e mediante isso franqueou nossa entrada e acompanhou a busca e localização dos entorpecentes e do dinheiro pelo quarto dele. Foi localizado a quantidade de 202 porções de maconha acondicionadas em embalagem zip lock prontas para venda, 73 pipetas de cocaína e a quantia de 600 reais em notas diversas.

Pelo quintal da residência havia um motocicleta CG Honda Titan 160 amarela sem emplacamento, que em pesquisa através da numeração do chassi constou produto de roubo na data de 21/11 pelo bairro terra azul em Sta Barbara D’Oeste, sobre a moto o menor relatou que um amigo que não quis informar o nome, deixou a moto em sua casa e que buscaria em data posterior.

Diante dos fatos todo ilícito e o adolescente, foi apresentado junto ao plantão na companhia de sua genitora, e relatado o ocorrido pra autoridade de plantão que deliberou pela apreensão das drogas e dinheiro e o menor foi liberado para sua responsável, e a motocicleta foi apreendida junto ao pátio municipal para posterior ser restituída a vítima”.