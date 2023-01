Adoção. AAANO retorna com as feiras neste sábado

A Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO) retorna neste sábado com a tradicional Feira de Adoção. O evento acontece todos os sábados, sempre das 10h às 13h, e em diferentes locais da cidade, na tentativa de ampliar a adoção dos animais e a mobilização do seu trabalho de conscientização pela região.

Neste sábado, 14, a Feira será realizada na Praça Central de Nova Odessa, localizada à Av. Carlos Botelho s/n. Quem quiser adotar, basta ser maior de 18 anos, levar um documento com foto, saber de todas as responsabilidades de ter um novo membro na família e R$30 referente ao microchip. No momento da adoção, os voluntários fazem uma entrevista para ter a certeza que todas as pessoas da família estão de acordo e aptos para tal.

MICHOCHIPAGEM

Desde 2019, a Associação microchipa todos os animais adotados, conforme lei municipal 2.674/2013 e o próprio Estatuto de Proteção Animal vigente na cidade. Por meio desse procedimento, a intenção é coibir um possível novo abandono, e caso ocorra, poder identificar e punir o autor do crime.

POSSE RESPONSÁVEL

Além de realizar a entrevista com os possíveis novos adotantes, a entidade também é pioneira num novo processo digitalizado. Com esse novo sistema, um adotante pode ver os animais disponíveis no site, cadastrar os dados como interessado e assinar o contrato de forma digital. Após esse procedimento, tem uma equipe exclusiva de pós adoção que acompanha todos os animais adotados para ver se estão sendo bem cuidados e se as vacinas e castração estão regulares.

Para saber mais sobre o projeto, acesse a página da AAANO no Facebook (www.facebook.com/aaanovaodessa), no Instagram (@aaanovaodessa) ou no site www.aaano.com.br.