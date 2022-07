A tradicional Festa Julina da AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) já tem data marcada: 23 de julho (sábado). A partir das 18h, os voluntários da ONG vão receber o público com muita música, comidas, bebidas, brincadeiras julinas e o famoso Bingo da AAANO, com muitos prêmios para os vencedores. O evento ocorrerá no Espaço da Feira Livre, na Rua Anchieta, Centro de Nova Odessa.

Depois de dois anos de hiato devido à pandemia da Covid-19, a AAANO retoma a sua tradicional Festa Julina. Segundo Thiago Rodrigues, presidente da entidade, é um dos eventos mais aguardados e pedidos por quem acompanha a causa animal. “É um prazer estar de volta com essa festa tão tradicional e importante para a AAANO. É uma oportunidade de reunir amigos, voluntários, parceiros e proporcionar diversão para Nova Odessa, e claro, muita solidariedade para o nosso abrigo. A renda do Bingo e das bebidas será revertida 100% para ajudar nos custos da nossa sede e também para pagar contas que estão atrasadas. E os food trucks e barracas destinarão parte das vendas para a AAANO. Estamos muito felizes com a participação deles pois é uma forma de valorizar o comércio local”, ressalta.

A Festa Julina da AAANO terá barracas de cachorro quente, pastel, espetinho, pipoca, hambúrguer e doces variados. Para a criançada, a entidade preparou a tradicional brincadeira da Pescaria, com muitas prendas divertidas.

A Festa Julina da AAANO conta com o patrocínio de empresas parceiras de Nova Odessa. Para saber mais sobre a AAANO, acesse a página da ONG no Facebook (www.facebook.com/aaanovaodessa), no Instagram (@aaanovaodessa) ou no site www.aaano.com.br.

Serviço

Festa Julina da AAANO

Data: Sábado – 23 de julho

Local: Espaço da Feira Livre – Rua Anchieta, s/n – Centro – Nova Odessa/SP (ao lado do Colégio Thiene)

Horário: a partir das 18h.