AAANO realiza 1° Rodízio de Pizza de 2023 no próximo dia 09

A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO) realizará no dia 09 de fevereiro, quinta-feira, a partir das 19h, o 1° Rodízio de Pizzas de 2023 com objetivo de arrecadar recursos para a entidade. O evento será realizado na Pizzaria Vó Aurora e os convites custam R$45, e podem ser adquiridos pela reserva com pagamento via PIX.

Segundo Thiago Rodrigues, presidente da AAANO, o Rodízio de Pizzas vai ajudar a divulgar mais o trabalho da entidade e arrecadar recursos para manter o abrigo funcionando . “O Rodízio de Pizzas da AAANO em parceria com a Pizzaria Vó Aurora já se tornou tradição anual entre voluntários e apoiadores da causa. É um momento de encontrar os amigos e muita solidariedade. E precisamos também divulgar mais nosso trabalho e expor as dificuldades que estamos tendo. Somente em janeiro tivemos 17 resgates realizados. Fevereiro mal começou e já temos cinco animais a mais. Não estamos mais dando conta”, afirma.

No dia do evento, mais de 20 opções de pratos entre pizzas e massas estarão disponíveis para o público saborear. Além disso, o refrigerante será à vontade para deixar a noite ainda mais especial.

Para saber mais sobre o evento, acesse a página da AAANO no Facebook (www.facebook.com/aaanovaodessa), no Instagram (@aaanovaodessa) ou no site www.aaano.com.br.

Serviço

Rodízio de Pizza da AAANO

Data: 09/02/2019 – a partir das 19h

Local: Pizzaria Vó Aurora – R: Olivio Belinate, 567, Klavin – Nova Odessa

Convite: R$45 adulto /– crianças de 7 a 11 anos pagam R$30