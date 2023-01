AAANO inscrições para novos voluntários até dia 28

Se você deseja fazer a diferença e fazer parte da maior ONG de animais de Nova Odessa, esta é a sua chance. Estão abertas as inscrições para o programa de voluntariado na AAANO. O preenchimento do formulário pode ser feito on-line e os interessados têm até o dia 28 de janeiro para reservarem seu lugar para participar.

Para fazer parte da Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa, os passos são:

Inscrição on-line, preenchendo o formulário disponível no QR abaixo ou pelo link: https://bit.ly/VoluntariosAAANO ;

Encontro presencial com os líderes das equipes no dia 29 de janeiro, na Prefeitura Municipal de Nova Odessa, a partir das 10h;

Visita ao abrigo da AAANO.

Aponte a câmera do seu celular para esse QR code e acesse o formulário de inscrição

As equipes com vagas abertas são: feira de adoção, bazar, limpeza do abrigo, social e acompanhamento pós-adoção. “Ser voluntário da AAANO é ser parte de uma equipe determinada e cheia de empatia, que se torna porta-voz de uma entidade que desde 1994 faz a diferença na cidade, atua ativamente para encontrar lares para os animais e se torna um agente de mudança nas informações sobre a causa animal em Nova Odessa”, explica o presidente da Associação, Thiago Rodrigues.

Serviço

Inscrições Novos Voluntários AAANO 2023

Data: até 28 de janeiro

