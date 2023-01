A Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO) lança no mês de janeiro uma campanha de Doação de Nota Fiscal com CPF para que o público consiga ajudar os animais abrigados na entidade. Por meio de um simples cadastro no sistema da Nota Fiscal Paulista, já é possível realizar doações diretas para a instituição sem precisar pagar nada diretamente para a instituição. Todo o valor será revertido para manutenção do abrigo e pagamento de tratamentos diversos aos quase 500 animais que vivem sede da associação.

Para ajudar a AAANO por meio da Nota Fiscal Paulista, basta seguir estes passos:

1 – Cadastre-se pelo site oficial (https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/) ou aplicativo da Nota Fiscal Paulista – entre como CONSUMIDOR e coloque o seu CPF e senha (caso não tenha cadastro, é só fazer na hora);

2 – Ao acessar o site ou app, busque a página ENTIDADES, clique e entre em DOAÇÕES PARA ENTIDADES COM CPF;

3 – Cadastre a AAANO para receber sua doação em dois passos: selecione PRAZO INDETERMINADO e digite o CNPJ: 01.995.128/0001-03. Clique em CONFIRMAR. E pronto.

É importante ressaltar que caso a pessoa nunca tenha feito um resgate de crédito da nota fiscal paulista, precisa necessariamente fazer um primeiro resgate de no mínimo R$ 0,99, cadastrando sua conta bancária, e somente depois seguir com os passos acima.

Após o cadastro da entidade concluído, basta colocar o seu CPF em todas as compras de qualquer estabelecimento, que parte deste valor será automaticamente revertido para a AAANO. Segundo Thiago Rodrigues, presidente da entidade, esta é uma forma segura e rápida de ajudar. “Mensalmente trabalhamos para manter nossas contas em dia, pois temos gastos com veterinários, ração, medicamentos e manutenção do abrigo. E muitas pessoas nos perguntam como ajudar a AAANO e, desta forma, conseguem doar um valor de forma prática e sem ter que gastar nada, e ainda ajudar na continuidade do nosso trabalho”, afirma.

Caso o consumidor tenha qualquer dúvida ou dificuldade neste cadastro, basta entrar em contato diretamente com a ONG pelo e-mail [email protected] para receber um passo a passo.

Para saber mais sobre o projeto, acesse a página da AAANO no Facebook (www.facebook.com/aaanovaodessa), no Instagram (@aaanovaodessa) ou no site www.aaano.com.br.