Prestando homenagem a um dos maiores humoristas que o país já teve, ‘A Praça é Nossa‘ desta semana irá recordar uma brilhante participação de Jô Soares na atração. Direto de 1988, os espectadores irão revê-lo interpretando o personagem ‘Alemão’, que conversa com Carlos Alberto de Nóbrega e, durante o papo, sempre pergunta como se falam determinadas palavras em português. Ao receber respostas que não correspondem com as questões, forma frases irreverentes que arrancam risos do apresentador e de todo o auditório.

“Como se chama, quando estamos sempre indo de um lugar para outro, aí vai para outro lugar, como se chama?“, indaga ele a Carlos Alberto, que responde: “‘Botando ovo‘”. O Alemão, então, continua: “Certamente! Eu tenho andado por aí ‘botando ovo’, eu ‘gosta’ muito de botar ovo em um lugar, depois vai botar ovo em outro lugar. Por que o senhor está rindo desse jeito? O senhor não gosta de ‘botar ovo’, não?!“. O papo então segue com as palavras fora de contexto e diverte a todos. Ainda nesta quinta, A Praça é Nossa traz os quadros queridos pelo público, tais como ‘João Plenário’, Mhel Marrer, ‘Nina’, ‘Tubinho’ e muito mais.