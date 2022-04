Estudos de como a Lua pode afetar o reino animal são bastante conhecidos. Mas, de acordo com a Sleep Foundation, o ciclo lunar pode afetar o sono, sendo a Lua Cheia a que mais afeta diretamente.

Pesquisas apontam que, durante a Lua Cheia, demora-se pelo menos 25 minutos a mais que o normal para dormir. Enquanto na Lua Nova ocorre uma diminuição de 30% na atividade cerebral durante o sono REM, a fase mais profunda do sono.

Cientistas teorizam três hipóteses do porque a lua afetar tanto o sono:

O reflexo da luz solar que, apesar de ser relativamente baixo (apenas 7% da luz do sol é refletida na lua), é o bastante para desregular a concentração de melatonina, o hormônio do sono que ajuda o corpo a sincronizar seu funcionamento dia e noite, e varia de acordo com a luminosidade;

Seu eletromagnetismo que, durante a lua cheia especialmente, sofre uma carga negativa, que por sua vez influencia o campo eletromagnético da Terra, causando pequenas irritações como dores de cabeça, por exemplo;

A gravidade lunar, que causa flutuações nas marés, também causa irregularidades no corpo humano, que é, em sua maioria, composto por água.

Outras curiosidades sobre os efeitos da Lua no sono

Relação com doenças mentais

Embora não haja evidências, muitos pesquisadores trabalham com a hipótese das fases lunares provocarem profunda influência em pessoas com distúrbios mentais. E muitos desses distúrbios são ligados ao sono.

Não à toa, a palavra “lunático” é uma variação de Luna, a deusa romana da Lua.

A lua afeta mais o sono dos homens ou das mulheres?

Muitos debatem se a Lua possui influência no ciclo menstrual e na fertilidade, mas quanto à influência das fases lunares no sono da mulher, um estudo sueco mostrou que as mulheres dormiram 12 minutos a menos na Lua Crescente, em comparação à Lua Minguante.

O mesmo estudo também foi realizado nos homens, que dormiram em média 20 minutos a menos na fase crescente, em relação às outras fases. No mesmo período da Lua, também foi possível observar uma queda de 3,4% em relação à eficiência do sono, que é a relação entre o tempo que a pessoa ficou na cama e o que ela realmente dormiu.

Efeito da Lua em crianças

Já nas crianças, um estudo mostrou que seu sono diminui em cinco minutos durante a Lua Cheia, em comparação com uma noite de sono na Lua Nova. Porém isso não se mostrou relevante para a saúde infantil.

Dicas para dormir melhor

Muitos estudos sobre os efeitos da Lua no sono ainda estão em debate, há muito que se discutir sobre o tema. Mas, independente da fase lunar, existem práticas que podem melhorar a qualidade do sono, como:

Não se alimente com comidas gordurosas e pesadas próximo da hora de dormir;

Escureça o quarto ao máximo e seja um colchão de solteiro ou um colchão de casal, que ele seja confortável;

Evite luzes de TV’s e celular;

Crie uma rotina para dormir;

