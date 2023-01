A invenção da Roleta Européia e Americana

A roleta pode ser um dos mais famosos clássicos dos cassinos – um dos principais pontos de partida dos tempos modernos – mas teve que girar através de uma história séria para chegar até onde está hoje.

Quer você jogue a Roleta virtual da Betfair online, ou gire a roda em um estabelecimento terrestre, não há dúvida de que você já viu as diferentes versões – Roleta americana e Roleta européia.

Isso mesmo, a roda varia dependendo de onde você é, e embora tenham muitas semelhanças, a principal diferença entre as duas é que a roda da Roleta Européia tem apenas um bolso verde zero, enquanto a americana tem um único bolso zero e duplo zero.

Com isto em mente, junte-se a nós enquanto fazemos uma breve viagem no tempo para descobrir exatamente como surgiu a Roleta européia e a americana, bem como qual é a melhor para você jogar…

A primeira roda de Roleta

Você sabia que a roda da roleta foi realmente criada por acidente? É verdade – foi em 1655, graças ao matemático, físico e inventor francês Blaise Pascal, em sua tentativa de criar uma máquina de movimento perpétuo, que nasceu a versão primitiva da Roleta.

Felizmente, Pascal também era um ávido jogador, portanto sua invenção fracassada não foi em vão.

Por muitos anos, esta versão primitiva do jogo permaneceu popular, até cerca de dois séculos depois.

François e Louis Blanc

Entre Francois e Louis Blanc – irmãos franceses que cresceram ao redor do circo, mas encontraram sua paixão nos jogos de cassino. No século XVII, os irmãos se mudaram para Hamburgo, Alemanha, onde decidiram usar seus talentos para ajudar a impulsionar a economia da cidade.

Em 1843, os irmãos revolucionaram a Roleta

Eles fizeram isso removendo o bolso verde duplo zero, baixando a borda da casa de 5,26% para 2,70% – deixando apenas o bolso simples zero e inventando o que agora é conhecido como Roleta Européia.

Infelizmente, Louis faleceu alguns anos depois, por isso François é mais comumente credenciado como o criador da Roleta Européia. Isto porque foi François quem passou a trabalhar com a monarquia em luta em Mônaco na época, construindo e abrindo o primeiro cassino moderno – o cassino Monte Carlo.

Roleta Americana

À medida que a popularidade da roda mono-zero cresceu, a palavra viajou pela Europa e acabou chegando às costas americanas.

Aqui, o jogo não foi tão bem recebido quanto na Europa, pois tanto jogadores quanto cassinos decidiram que preferiam a versão com a margem superior da casa. Isto mais tarde ficou conhecido como Roleta Americana, e a variação única zero – a Roleta Européia.

A Roleta dos tempos modernos

Apesar de suas diferenças, ambas as variações da roda da roleta se tornaram um grampo do cassino, aparecendo em muitos filmes e programas de televisão de Hollywood à medida que o jogo continuava a crescer em popularidade.

Agora, você pode encontre jogos de cassino online na Betfair, por exemplo, onde a Roleta está disponível com ainda mais variações e jogos temáticos em sites de cassino online, tornando mais fácil do que nunca tentar suas chances.

Mas qual variação é a melhor?

Bem, você verá que a maioria dos jogadores gravita em direção à roda européia porque a borda inferior da casa oferece chances ligeiramente maiores de ganhar. A roda européia, às vezes, também é palco de apostas francesas como La Partage e Voisins du Zero, que podem baixar ainda mais a borda da casa.

É por isso que, particularmente para iniciantes, a roda européia continua sendo uma das favoritas, tanto online quanto em locais terrestres.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento