Mais história. Renascimento da cultura tradicional da Índia através de uma desilusão com relação ao colonialismo e modernismo. A propagação do Yoga no Ocidente e a reinvenção do Yoga como disciplina psicofísica. O professor como agente da transformação da sociedade em termos de saúde física, integração psicoemocional e reconhecimento de crescimento espiritual como propósito da vida.

Joseph Le Page, fundador dos métodos Yoga Integrativa e Terapia Integrativa, que já formou mais de 3 mil professores e terapeutas no mundo inteiro, compartilha sua pesquisa sobre a história do Yoga em uma série de artigos, iniciando pela Época Védica, o Mantra Yoga.

1. Época Védica: de 3 a 5 mil anos atrás – Caminho de Yoga associado com esta época: Mantra yoga.

O uso de som para unir-se com o sagrado

Mais história. A Índia antiga representa uma mistura de influências indígenas e influências da Ásia Central. O idioma Sânscrito tem origem na Ásia Central e forma a base do grego, do latim, do inglês e de outros idiomas europeus. Essa língua é muito mais que uma forma de comunicação. Ela é a fonte da criação do universo e o divino em manifestação mas, nessa época, somente através dos sacerdotes. O som de OM e o uso de mantras sagrados é o legado desta tradição.

A palavra mantra quer dizer: “Aquele que carrega a mente”. Ele preenche a mente com intenções positivas que substituem padrões de negatividade.

O controle da atenção e respiração

A religião desta civilização está codificada nos Vedas, uma coletânea de orações dedicadas a mais de cem deidades. Veda quer dizer “conhecimento”. O mais importante de todos os Vedas chama-se Rig Veda, e é composto de mais de cento e dez mil mantras em homenagem às mais de cem deidades. O mantra mais famoso do Rig Veda é o Gayatri Mantra.

Esta civilização indiana era organizada em castas: 1º os brahmanes – sacerdotes; 2º os kshatrias – políticos e guerreiros; 3º os vaishyas – comerciantes; 4º os shudras – trabalhadores.

Os Brahmanes eram um grupo muito poderoso, porque a comunicação com as deidades e a obtenção dos favores e bênçãos advindas destas deidades eram adquiridas apenas através deles.A memorização dos vedas e o seu canto exigia a habilidade de controle da atenção e respiração, que são uma fundações de Yoga.

Deidades como corporificações de qualidades positivas – reflexos da natureza positiva do universo

Inicialmente, a prática de Mantras era usada como veículo de suplicação de bens e bênçãos às deidades. Estas deidades são arquétipos de qualidades universais que existem no cosmos e em nossa própria consciência. Ex: Ganesha = proteção; Saraswati = Criatividade; Lakshmi = Riqueza material e sutil: Shiva = purificação, Savitri = sol como símbolo de iluminação espiritual. O Mantra serve para purificação da mente, porque ele oferece um ponto de concentração fixo, positivo e repetitivo.

Sobre Joseph Le Page

Joseph Le Page é norte-americano, naturalizado brasileiro, com mestrado em educação experiencial. Em 1993, ele fundou o Integrative Therapy, uma das primeiras instituições a levar o Yoga para o sistema médico de saúde nos EUA. Em 1995, ele criou o programa de para Pacientes Cardíacos, no California Pacific Medical Center, San Francisco, Califórnia (EUA).

Desde 1996, faz parte da equipe de professores do Kripalu Center, MA, o maior instituto de Yoga dos EUA, tendo participado também da equipe de professores do Mestrado em Yoga, em Sonoma State University, e Antioch University, ambos na Califórnia.

Nos últimos 20 anos, formou mais de 3.000 professores de Yoga e Yogaterapeutas pelo mundo.

Joseph integra a visão do Yoga, da pedagogia e da arte de curar, formando um programa de ensino de Yoga criativo e abrangente. Seu enfoque é apresentar a riqueza e profundidade da ciência do Yoga de maneira altamente experiencial e de fácil compreensão e, sobretudo, com bom humor.

É co-fundador do Centro de Yoga Montanha Encantada, em Garopaba, SC, o maior centro de retiro de Yoga e autoconhecimento da América Latina, inaugurado em 2003 e presidente do Instituto Yoga Integrativa, entidade sem fins lucrativos, localizada no Centro de Yoga Montanha Encantada, que promove programas de autoconhecimento e bem-estar, assim como patrocina programas gratuitos de Yoga e Yogaterapia para a saúde da comunidade.

Joseph é diretor do programa de Yogaterapia Coração Saudável, realizado desde 2006 em Garopaba, SC, em parceria com o PSF-NASF de Garopaba. Atualmente, o programa Coração Saudável atende pacientes em Garopaba, Imbituba e no Hospital Universitário de Florianópolis.

É coautor do livro Guippy – Guia Prático de Posturas, um dos materiais mais utilizados em programas de treinamento de professor nos EUA e no Brasil, publicado pela Editora Yoga Integrativa. É também coautor do livro Mudrás para Cura e Transformação, publicado em inglês nos EUA e a ser lançado em português no início de 2019 pela editora.

