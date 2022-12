Nas redes sociais de “A Fazenda 14”, a “Live dos Finalistas” desta sexta-feira (16) recebeu a vencedora desta edição, Bárbara Borges; e o segundo e terceiro peão mais votado pelo público no R7.com, Bia Miranda e Iran Malfitano para uma conversa com Lucas Selfie sobre a experiência de participar do reality show da Record TV. Babi venceu o programa com 61,14% dos votos, enquanto seus oponentes receberam 35,03% e 3,83%, respectivamente.

IRAN MALFITANO

“Eu não poderia ter feito nada diferente do que eu fiz. Acho só que eu falaria pouco menos, porque penso que acabei dando munição para que as outras pessoas me atingissem”, disse o peão ao analisar seu jogo.

Selfie questionou o ator se ele concorda com o pódio final do programa e se colocaria outra pessoa no lugar. “Eu acho que concordo, porque o Brasil é quem escolheu. Cada um fez o seu jogo achando que estava agindo de forma coerente para conseguir os seus objetivos”, explicou.

O apresentador da Live perguntou sobre a amizade com André e Bárbara, a quem Iran conhecia antes de ingressar no programa, e se havia uma estratégia prévia de proteção mútua nas dinâmicas da atração. “A gente nunca elaborou estratégia alguma, mas nós sempre fomos sinceros um com o outro e nos salvamos por questões de afinidade, porque eu, o André e a Babi já éramos amigos de fora. Naquele momento, você vai salvar alguém que você não conhece ou alguém que você tem uma história muito longa?”, destacou. “Enquanto houvesse a oportunidade de eu votar em um desafeto, eu não vejo porque votar no André”, completou.

A live relembrou algumas discussões entre o ator e a ex-peoa Deolane Bezerra, que o chamou de “pilantra” e “safado” em uma das brigas, ao acusá-lo de fazer “corpo mole” em uma Prova de Fogo para prejudicar Pétala Barreiros. “Eu não ia falar uma coisa dentro de um reality show achando que ninguém ia ouvir, eu não sou burro. Agora o que eu não concordei foi ela ter usado um erro meu como forma de me atacar. Eu não tenho medo de mostrar meus defeitos e nem de assumir as coisas que eu falo”, opinou.

Ainda durante a entrevista, Iran e Bia se desentenderam sobre ensinamentos de vida e divergências de opinião pela diferença de idade. “Eu tenho muito a aprender ainda, mas ai você fica na sua com a sua inteligência e eu fico com a minha. Meu Deus, que cara chato e ignorante”, disparou a vice-campeã.

BIA MIRANDA

Selfie perguntou se a peoa se arrependeu de não ter aproximado mais da Ruivinha de Marte no início, o que poderia ter mudado a sua postura durante o jogo. “A Ruivinha é uma menina de muito bom coração, mas, como conversamos aqui fora, a gente defendia os nossos do ‘grupo A’ e do ‘grupo B’, porém nunca tivemos uma treta entre nós em si, eu não tenho nada contra ela não”, disse a peoa que bateu o recorde de ser Fazendeira por três vezes consecutivas.

Muito próxima de Deolane, Bia reviu um vídeo da mentora falando que ela era manipulável, mas discordou. “Nunca me manipulou em nada, sempre me deu opção de escolha. A Deolane sempre falou que eu deveria ter a minha opinião. Quando foi a minha vez de eu indicar alguém para a roça, ela comentou que eu deveria decidir quem eu indicaria e não avisar para ninguém”, comentou.

Ao ser questionada se havia uma manipulação de Deolane sobre Bia, Babi explicou que percebia algo que a peoa não notava. “Eu consigo enxergar a Bia com um temperamento muito forte, mas ouvir a Deolane falando sobre ela ser nova e fácil de ser manipulada, me faz acreditar que havia uma manipulação que nem mesmo ela conseguia enxergar”, opinou.

“No começo eu não gostava do Vini não, ele era meio ‘macho escroto’, só fala besteira, diminuía as mulheres e aí eu não me peguei muito a ele. Porém a Deolane conversou com ele, ele foi mudando e aí conseguimos ver quem era o Vini, que era um cara muito bom”, relembrou.

Ao ver um vídeo depoimento de Alex Gallete, ex-peão do ‘grupo B’, a vice-campeã foi enfática ao destilar o ranço contra o participante. “Ele brilhou, né? Fez diferente no jogo, apareceu, né? É o sujo falando do mal lavado. Esse cara não fez nada o jogo inteiro, só dormiu e quer falar de mim? Ele não fazia nada”, alfinetou.

Ao relembrar o primeiro embate ao sair do Paiol, com a influenciadora Ingrid Ohara, Bia contou que já sabia de coisas dela fora do programa, por ouvir comentários de amigos, e que, ao entrar no reality, confirmou o que sabia dela. “Ela é VTzeira demais, não estava lá para jogar, mas sim para se mostrar. Quando eu cheguei, ela viu que as câmeras estavam viradas para mim e ela veio falar comigo. Foi muito pensado”, afirmou.

No quadro “Chapéu da Verdade”, patrocinada pelo Banco Original, a vice-campeã escolheu a Pétala Barreiros como o “Peão Mais Original”. “Ela me mostrou que é muito boa de coração, tem 23 anos, mãe de dois filhos, superanimada, super maloqueira, igual eu”, justificou.

BÁRBARA BORGES

À vencedora, Selfie perguntou se ela cogitou a possibilidade de não ganhar o programa e quando foi que ela notou que poderia ser a vencedora. “Esse pensamento de ‘acho que estou indo bem’ varia muito. A cada roça, à medida que voltava um peão, por exemplo quando a Deolane voltou, que eu achava que não estava jogando bem, desconsertava. No entanto, depois eu ia para roça e voltava. E o pensamento fica oscilando o tempo todo”, revelou.

Durante a entrevista, Babi lembrou a Roça Falsa, que enfrentou Deolane e Pétala, e o impacto dela para sua estratégia de jogo. “Era uma roça que eu considerava muito forte, que eu tentei escapar por estar vindo de uma sequência de roças, ainda mais com as duas e eu sabia que seria uma eliminação porreta”, analisou.

“Quando ficou eu e a Deolane, naquele momento, eu pensei que eu ficaria e o meu grande embate sairia, ou então eu saio. Era o momento de eu obter a minha resposta. Quando a Adriane [Galisteu] anunciou a Deolane para voltar, primeiro veio a sensação de eliminação, mas depois, com o anúncio que era uma roça falsa e eu entrei no rancho, aí minha ficha foi caindo sobre o que poderia ser a percepção do público e fazia sentido no meu posicionamento”, explicou.

O apresentador brincou sobre o fato de ter sido uma eliminação falsa, mas, mesmo assim, a vencedora conseguiu tirar do jogo duas competidoras. “Eu não imaginava que teria esse desdobramento e dessa forma. É lógico que eu queria a eliminação delas, mas queria eliminação, e não desistência”, disse.

Entre tantos embates entre Babi e Deolane, Selfie perguntou quando a vencedora percebeu que haveria faíscas entre as duas. “A primeira confusão que teve foi com o Shay, com a Deolane sempre tomando as dores e a frente nas discussões, e tudo que eu falava, ela começou a me cortar e falar que eu o defendia. Percebi que estávamos com opiniões e visões diferentes. Depois teve as tretas entre Deolane e Deborah, e eu percebi que a Deolane começou a ser muito agressiva nas ofensas e notei que estava passando do ponto”, respondeu.

“Eu percebi que teríamos problemas quando ela falou que eu era muito crítica, que eu já tinha ido conversar com ela com a opinião formada. Eu vi que não bater palma para ela era ser crítica e que teríamos embates pela frente”, completou.

Selfie questionou à peoa se ela usava o “vitimismo” como estratégia de jogo. “Vitimismo? Eu fui ameaçada em alto e bom som. Todo mundo viu. Ameaçada para fora do programa, não tem como banalizar isso. O agressor, a opressora como eu a colocava, age com manipulações e distorções e a pessoa vai perdendo a consciência emocional que desestabiliza, atinge um gatilho seu”, explicou.

No “Peão ao Alvo”, patrocinado pela Betano.com, a vencedora escolheu Vini Buttel para ser o primeiro atingido. “Insuportável”, disparou. O segundo escolhido foi Lucas Santos. “Chata, né?”, lançando o dardo. Moranguinho foi a terceira vítima dos dardos da atriz. “No jogo ela entrou em uma errada comigo e eu tinha curtido ela tanto no início, achei que tivéssemos uma amizade, mas ela dizia que não. Então não aceito”, alfinetou.