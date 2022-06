Jovens do sexo masculino que completam 18 anos de idade em 2022 têm até o dia 30 de junho para se alistar no Serviço Militar obrigatório. Basta acessar o site www.alistamento.eb.mil.br. Segundo dados oficiais, 900 barbarenses já se inscreveram até o momento. Em Santa Bárbara d’Oeste se alistaram no ano passado 1.255 jovens.

O documento militar é de extrema importância para os jovens sendo exigido para o ingresso em faculdade, participação em concursos públicos, contratação em empresas e efetivação de cargos públicos. A não realização do alistamento também é passível de multa.

Já os jovens nascidos em anos anteriores a 2004 e pessoas com deficiência devem comparecer à Junta Militar para fazer o alistamento levando cópias de certidão de nascimento, RG, CPF e comprovante de residência.

A Junta de Serviço Militar de Santa Bárbara d’Oeste está localizada na Rua Graça Martins, 465, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas e das 14 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3455.2534.