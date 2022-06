Santa Bárbara d’Oeste tem oportunidade para o trabalhador! O Desenvolve Santa Bárbara oferece 884 vagas de emprego com carteira assinada, voltadas a alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência.

Os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve S.Bárbara, localizado na Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499-1015 ou pelo e-mail [email protected].

Confira a relação completa das vagas que também pode ser acessada no www.santabarbara.sp.gov.br/casadotrabalhador

Vagas para alfabetizado:

Acabador de mármore, Açougueiro (a), Ajudante de mármore, Ajudante de cozinha, Ajudante de eletricista, Ajudante Geral, Ajudante de jardinagem, Ajudante de mecânico diesel, Ajudante de obra, Ajudante de pedreiro, Ajudante de produção, Armador, Assistente comercial, Auxiliar de acabamento gráfico, Auxiliar de açougue, Auxiliar de faturamento, Auxiliar de fundição, Auxiliar de manutenção, Auxiliar mecânico, Auxiliar de produção, Auxiliar de qualidade, Balconista, Balconista de açougue, Barbeiro (a), Borracheiro, Bombeiro hidráulico (encanador), Cabeleireiro (a), Camareira, Carpinteiro, Chefe de cozinha, Contramestre, Cortador, Costureira (o), Cozinheira (o), Eletricista, Encanador predial, Empregada doméstica, Faxineiro, Fresador, Funileiro, Instalador de som e alarme automotivo, Jardineiro, Líder de limpeza, Líder de usinagem, Mandrilhador, Mecânico, Mecânico de suspensão, Mecânico diesel, Meio oficial de marceneiro, Motorista carreteiro, Operador de Carda, Operador centro de usinagem, Operador de máquina Wotam, Operador de rama, Operador (a)de roçadeira, Operador de tingimento contínuo, Operador de torno CNC, Operador de torno convencional, Operador Op End, Padeiro, Pedreiro, Polidor, Programador de fresadora CNC, Programador de torno CNC, Promotor (a) de vendas, Rebarbador de peças, Serralheiro, Servente de obras, Serviços gerais, Soldador (a), Soldador/serralheiro, Tecelão (ã), Torneiro mecânico, Torneiro mecânico/ Ferramenteiro, Tecelão, Trabalhador rural, Trancista, Vendedora.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Açougueiro (a), Afiador de ferramentas, Ajudante de açougue, Ajudante de mecânico, Ajudante de obra, Ajudante de pedreiro, Ajudante de serralheria, Auxiliar de expedição, Auxiliar de fundidor, Auxiliar de furadeira, Auxiliar de limpeza/ Jardinagem, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de silo, Auxiliar de produção, Balanceador de rodas, Bordadeira, Caldeireiro, Carpinteiro, Cartonageiro, Cozinheira (o), Chapeiro, Empacotador (a), Faxineiro, Fresador, Inspetor de qualidade1, Inspetor de qualidade 3, Líder de limpeza, Maçariqueiro, Mecânico de manutenção elétrica, Montador de sistema de climatização, Operador de centro de usinagem, Operador de chanfro, Operador de cobrança, Operador (a) de fiação, Operador de jato, Operador de obras (carpinteiro), Operador (a) de televendas, Operador trator de jardinagem, Programador CNC, Promotor (a) de vendas, Rebarbador (a), Retificador, Serralheiro, Serralheiro industrial, Soldador.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Ajudante de confeitaria/Cozinha, Ajudante de produção, Ajudante geral serralheria, Almoxarife, Almoxarife/ comprador, Almoxarife II, Assistente fiscal/ contábil, Analista de PCP, Analista de processo (júnior e pleno), Assistente comercial, Auxiliar comercial, Auxiliar de açougue, Auxilair de escritório, Auxiliar de logística, Auxiliar de mecânico industrial, Auxiliar de operações comerciais, Auxiliar de PCP, Auxiliar de produção, Auxiliar de projetos, Auxiliar de torneiro mecânico, Auxiliar de vendas, Chefe de cozinha/ cozinheiro (a), Cortador de tecido, Controlador de acesso, Consultor (a) de vendas, Cuidadora de idosos, Eletricista instalador, Eletricista Predial, Encanador (a), Encarregado de acabamento (carpintaria), Estampador, Garçom/ Garçonete, Gerente, Gerente de restaurante, Inspetor de qualidade 2: curso de qualidade, Instalador de esquadrias, Jardineiro, Líder de acabamento, Líder operacional empilhadeira, Marceneiro, Mecânico auxiliar, Mecânico de empilhadeira, Montador de esquadrias, Motorista de caminhão, Operadora de caixa, Operador de pá carregadeira, Operadora de vendas, Operador de corte e vinco, Operador de dobra CNC, Operador de tratamento de água e efluentes, Operador de máquina, Operador de pá carregadeira, Operador (a) logística, Orçamentista, Padeiro, Preparador de CNC, Programador de fresadora CNC, Programador de torno CNC, Promotor (a) comercial, Promotor de vendas, Recepcionista, Representante comercial, Serralheiro, Soldador, Supervisor (a) de loja, Técnico de atendimento ao cliente, Telemarketing, Técnico de manutenção: curso elétrico, mecatrônica ou mecânica, Técnico mecânico de refrigeração, Torneiro CNC, Torneiro de produção, Vendedora, Vendedor (a), Vendedor (a) de equipamentos eletrônicos, Vendedor (a), Vendedor (a) interno/ externo,Vigia.

Vagas que exigem cursos:

Analista de processps/ produção, Aprendiz Senai, Assistente de PCP: curso de leitura e interpretação de desenhos, Assistente de pré vendas: curso técnico em administração ou informática, Auxiliar de assistência técnica: curso técnico em mecânica ou eletrônica, Auxiliar de desenho: curso de Corel Draw, Auxiliar de enfermagem: curso técnico de enfermagem e COREN ativo, Auxiliar de manutenção: curso de manutenção, Auxiliar técnico: curso de mecânico usinagem, Auxiliar técnico em segurança do trabalho, Auxiliar de furadeira: curso de usinagem, Auxiliar de torneiro mecânico: curso de mecânico ou mecânico usinagem, Banhista/ tosador de PETS: curso de banho e tosa, Bombeiro Civil: curso de bombeiro, NR10, NR35 e condutor de emergência, Brunidor: curso na área, Caldeireiro (a) Sênior: curso de caldeiraria, Caldeireiro: curso de interpretação de desenhos mecânico, Eletricista: curso de eletricista, Encarregado de elétrica: curso de NR10, NR33, NR35 e SEP, Estagiário (a) de auxiliar bucal: curso na área, Estagiário de técnico de segurança do trabalho: cursando técnico em segurança do trabalho, Fresador/ Ferramenteiro: curso de fresa, Inspetor de qualidade: curso na área, Instalador: curso básico de informática, Mecânico máquina de costura: curso de mecânico de costura, Mecânico de máquinas pesadas: curso de mecânico, Mecânico de manutenção: curso de mecânica, hidráulica, Elétrica, NR10, NR35, Mecânico de empilhadeira: curso de mecânico, Mecânico de empilhadeira: curso de mecânico, NR11 e NR18, Mecânico de refrigeração: curso de refrigeração ou climatização, Mecânico júnior: curso de mecânico para autos, Mecânico montador: curso de mecânica e empilhadeira, Mecânico montador líder: curso de leitura e interpretação de desenhos e metrologia, Meio oficial eletricista: curso na área, Meio oficial industrial: curso na área de mecânica, Montador elétrico: curso de elétrica, Montador mecânico:curso de leitura e interpretação de desenhos técnico mecânico, noções de ajustagem, Oficial de manutenção: curso de elétrica, eletrotécnica e/ou eletricista, Operador centro de usinagem horizontal: curso na área, Operador de CNC: curso de CNC, Operador de máquina torno CNC: curso na área de usinagem, Operador de máquinas pesadas: curso de operador de máquinas, Orçamentista: curso técnico mecânico, PCP de obras: curso técnico de edificações, Professor (a) de inglês: inglês fluente, Programador de torno CNC: curso na área, Projetista de móveis planejados: curso de PROMOB, Soldador: curso de solda TIG/MIG e/ou Eletrodo, Soldador/ caldeireiro: curso na área, Supervisor de produção: curso de direção defensiva, Técnico de enfermagem: curso de técnico de enfermagem e COREN ativo, Técnico (a) em segurança do trabalho: curso técnico em segurança do trabalho, Técnico de manutenção: curso técnico ou graduação em engenharia elétrica, Torneiro CNC: curso na área, Torneiro convencional: curso na área, Torneiro convencional: curso de torno convencional, Torneiro ferramenteiro: curso de torno, Torneiro mecânico: curso na área, Vendedor (a) externo: curso de informática, Vendedor (a) de móveis planejados: curso de AUTOCAD E PROMOB, Vigilante: curso de vigilante com reciclagem em dia e de condutor de emergência, Vigilante condutor de ambulância: curso de condução de ambulância.

Vagas para graduação:

Analista de laboratório, Analista RH trainee, Assistente contábil, Assistente de marketing digital, Auxiliar de contas a pagar, Consultor (a) vendas, Engenheiro mecânico, Estagiário (a) administrativo, Estagiário em programação Delphi, Estagiário (a) de contabilidade, Estagiário (a) de elétrica, Estagiário (a) de engenharia Civil, Estagiário (a) de engenharia mecânica/ mecatrônica ou elétrica, Estagiário (a) de qualidade, Estagiário (a) em Web Designer, Fisioterapeuta, Inspetor de qualidade Sênior, Nutricionista, Orçamentista sênior, Professor (a) de educação física, Supervisor (a) de loja, Técnico de edificações, Técnico de robô, Vendedora, Web Designer

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Assistente administrativo, Pedreiro, Pintor.