População com mais de 50 anos alega já ter economizado mais água em 2021 do que no ano anterior. Que tal aprender a economizar água também? Confira as dicas de especialistas.

O momento é de economia nas contas de casa: e não só a luz e o gás tem feito parte do racionamento. Aprender como economizar água também faz parte da nova realidade dos brasileiros.

A economia de água também acontece junto ao momento de preocupação com as crises hídricas. Em todo o território nacional, as épocas de chuvas e secas têm castigado muitos estados, que dependem da economia da água por parte da população para abastecerem casas. A preservação dos recursos naturais se torna, cada vez mais, pauta na casa das famílias brasileiras – que vêm fazendo a sua parte.

De acordo com pesquisa encomendada pela Cleanipedia para a Mintel (Práticas Sustentáveis no Lar – Abril de 2021), 72% dos brasileiros com 55 anos ou mais afirmam ter realizado economia de água superior à de 2020. As práticas utilizadas vão desde o uso mais consciente da água na pia da cozinha à redução da carga da máquina de lavar, passando, também, pela reutilização da água, por exemplo.

Sabendo que os desafios são muitos na hora de entender como economizar água – principalmente em família – Cleanipedia, portal especialista em cuidados com o lar, preparou um especial com dicas indispensáveis para quem deseja dar aquela forcinha para o meio ambiente e, de quebra, sentir os efeitos positivos também nas contas do fim do mês.

Como economizar água?

Embora aparentemente seja difícil, economizar água em casa é muito mais simples do que parece. Estipular uma lista com as principais atividades que gastam água pode ser um excelente passo – desde cronometrar o banho a repensar os ciclos da máquina de lavar.

Porém, um dos principais desperdícios vem do uso excessivo que não percebemos. A limpeza de áreas externas – como lavagem de calçadas e/ou do carro – acabam eliminando muito mais litros de água do que você imagina.

Por isso, papel e caneta na mão para anotar as dicas de como economizar água que os especialistas de Cleanipedia separaram.

Mantenha torneiras fechadas

Seja na pia da cozinha, na hora de escovar os dentes ou fazer a barba, uma torneira bem fechada e sem pingar pode economizar de 12 a 80 litros de água.

Enxágue a louça de uma vez

Com a torneira fechada, primeiro passe a esponja e detergente em todos os utensílios. Depois, enxágue tudo de uma vez e otimize o uso da água diminuindo o fluxo da torneira.

Lave roupas com parcimônia

A máquina de lavar tem um dos maiores consumos de água nas casas, cada ciclo consome entre 82 a 168 litros! Por isso, diminua a frequência de uso juntando o máximo de roupas sujas por ciclo.

Utilize bons produtos

Segundo pesquisa da Mintel, mais de 51% dos consumidores brasileiros acreditam que usar menos recursos naturais é um atributo importante para as marcas serem sustentáveis. Por isso, utilizar bons produtos – que economizam água e não agridem o meio-ambiente, vem se tornando prioridade para a população.

Você pode conferir outras dicas imprescindíveis para economizar água no infográfico abaixo. Faça um checklist na sua casa e convide quem mora com você a repensar algumas atitudes!

A Cleanipedia sabe que economizar deixa todo mundo feliz e acredita que a preocupação com o meio ambiente melhora o bem-estar de todos. O portal, que atualmente conta com cerca de 1 milhão de acessos mensais só no Brasil, ensina os melhores métodos de limpeza e produtos para deixar a casa arrumada, limpa e segura – além de dar dicas simples e práticas para famílias brasileiras diminuírem o desperdício.