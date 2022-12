Ao menos 7 vereadores devem trocar de partido em Santa Bárbara d’Oeste até as eleições de 2024 por conta de dois motivos. Mais da metade destes (os quatro da parte de cima da foto) está no PV e tende a migrar com a Federação PT-PV-PCdoB. O prefeito Rafael Piovezan e o grande líder Denis Andia deixaram o PV ano passado e migraram para o MDB. O outro grupo é dos que estão em partidos que devem acabar ou ser engolidos por maiores. Dois no Patriotas e um no Avante.

PV COM PT– A aliança nacional do PV com o PT deve fazer com que os vereador Kátia Ferrari, Joi Fornasari, Joel do Gás e Celso Ávila busquem um novo rumo em 2024. A única possibilidade de eles ficarem na federação é um governo Lula primoroso (difícil neste 2023) e uma chapa dominada pelos verdes. Eles tendem a seguir para um partido da base do prefeito Piovezan.

NANICOS FORA– Com mais de dez partidos sem representatividade na nova configuração nacional, Felipe Corá e Careca do Esporte (Patriota) e Jesus (Avante) devem buscar uma nova legenda para disputar um novo mandato em 2024. Corá deve comandar o PP na cidade e convidar outros vereadores. As fusões dos pequenos partidos já em 2023 deve adiantar as mudanças para estes três.