Ganhar em dólares, vivenciar outra cultura, trabalhar na sua área em outro país: parece muito promissor, não é mesmo? E se a gente te contar que você pode conseguir tudo isso com inglês avançado? Para isso, basta se planejar e entender o que você deve levar em consideração antes de embarcar nesta aventura por aí. Mas fique tranquilo: criamos um artigo para te ajudar nesta jornada! Confira!

Antes de embarcar, pesquise

Não adianta largar tudo e sair correndo. Pesquise muito sobre o destino, levando em conta o clima, recepção dos estrangeiros, idiomas falados, leis próprias, cultura, alimentação, custo de vida e claro.

Além disso, considere entrar em contato ou pesquisar mais sobre brasileiros que foram morar neste país, para entender mais ou menos o que você pode esperar quando chegar lá.

É preciso ter experiência para embarcar em outras

Antes de ir atrás do cargo estrangeiro dos sonhos, possua alguma experiência comprovada aqui no Brasil, na área que você quer. Com dois ou mais anos de profissão, no mínimo, você consegue atuar no cargo que almeja lá fora, já que quanto mais conhecimento e qualificação, melhor a chance de conseguir a vaga.

E não hesite em realizar algum curso ou obter uma ou mais certificações no exterior. Isso pode se tornar um grande diferencial na carreira, além de possibilitar mais oportunidades na área.

Deixe tudo pronto antes de embarcar

Regularizar sua documentação tanto para a lei brasileira, quanto para a estrangeira é imprescindível na hora de viajar. Lembre-se de verificar se o passaporte está em dia, visto e/ou permissão para trabalhar no próximo destino e claro, caso você tenha, se a sua carteira de habilitação está válida, para você poder atualizá-la para o modo internacional.

Além de toda a documentação, entenda como realizar uma reserva de emergência para se manter, principalmente considerando um mês até receber o salário do novo emprego. Bote nesta conta custos de viagem, mobília, aluguel, transporte, alimentação, contas e roupas, caso o clima seja muito diferente do nosso. É importante se precaver!

Em quais carreiras seu inglês avançado pode te levar para o exterior?

Mas, caso você ainda nem tenha cogitado mudar de país, saiba que existem algumas profissões cujo inglês avançado pode te levar para longe! Confira quais são algumas delas:

● Engenharia

Saiba que engenheiros de diversas áreas são requisitados por empresas estrangeiras, mesmo em países mais restritos a imigrantes, uma vez que há uma escassez de mão de obra qualificada para esta área.

● Letras/Tradução

Um tradutor que trabalhe com textos escritos, pode ser contratado para atuar em empresas ou de forma autônoma, desempenhando suas atividades de qualquer lugar.

Já o intérprete tem a função de traduzir palestras, conferências ou acompanhar o encontro entre duas pessoas que não falam o mesmo idioma. Pela função necessitar da presença do profissional, isso favorece aqueles que desejam viajar a trabalho ou querem morar no exterior.

● Comércio Exterior

Dentre suas diversas funções, o profissional de comércio exterior é principalmente responsável por fazer negociações entre países.

Parte de seu trabalho é estudar o mercado internacional para adequar o produto brasileiro aos padrões de importação de outros países. Muitas vezes este profissional é contratado por uma empresa brasileira e mora em países onde a empresa vende seus produtos.

● Relações Internacionais

Como o próprio nome já diz, este profissional trabalha com o objetivo de criar uma boa comunicação entre países para eles poderem estabelecer acordos políticos, econômicos, culturais, comerciais, etc.

Por isso, ele pode trabalhar em empresas multinacionais ou ter uma carreira pública, atuando em órgãos do governo, embaixadas ou consulados.

● Administração

O administrador costuma assumir cargos estratégicos nas organizações. Por isso, quando se trabalha em empresas multinacionais, não é raro receber convites para gerenciar equipes em alguma filial fora do País.

● Gestão de Recursos Humanos

É muito comum as empresas multinacionais levarem suas equipes de especialistas em Recursos Humanos para implementarem o mesmo padrão em suas filiais fora do país. Esta profissão, portanto, gera ótimas oportunidades de conseguir trabalhar no exterior!

● Jornalismo

Uma outra forma de morar e trabalhar fora do país é atuar como freelancer, escrevendo matérias que são sugeridas por diferentes clientes ou buscando pautas interessantes na região e depois vendendo seu trabalho para jornais, revistas, portais, televisão, etc.

Enquanto jornalista, as oportunidades são muitas! Considere fazer um bom networking e conquistar esse espaço no exterior.

Estas são as sete mais procuradas e que há bastante oportunidade de trabalho, mas é preciso dominar o idioma fluentemente para conseguir bons cargos e chances de subir na carreira.

Considere realizar um curso de inglês que se adapte ao seu horário e rotina! Com o inglês avançado você pode mudar sua carreira e conseguir viajar para o exterior para trabalhar!