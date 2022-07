A produção e consumo de conteúdo por meio de podcast cresce a cada ano. Em 2020, foi registrado um crescimento de 61% no fluxo desse tipo de material e cerca de 40% de aumento no número de usuários, de acordo com dados da plataforma Deezer.

Por abordarem os mais diferentes tipos de conteúdo, existem programas para todos os tipos de interesses e perfis de usuários. Os programas focados em tecnologia são uma dica de entretenimento de qualidade para jovens e adolescentes, especialmente durante as férias.

As vantagens desse tipo de conteúdo é que podem ser baixados e ouvidos a qualquer momento e até durante outras atividades como caminhadas, viagens ou tarefas cotidianas em casa. O professor de Química do Colégio Marista Frei Rogério, Angelo Pinto, recomenda alguns títulos de podcasts sobre tecnologia. Confira:

1.Hipsters ponto tech: o Hipsters Ponto Tech é o podcast onde o pessoal da Caelum e da Alura entra em discussões acaloradas sobre programação, design, ux, gadgets, startups e as últimas modinhas em tecnologia.

2.Tecnocast: no podcast, a conversa gira em torno da tecnologia e como ela está mudando a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor.

3.Devcast: o programa é focado em desenvolvedores de softwares, linguagem de programação e outras questões que abrangem esse universo.

4.Pizza de Dados: o primeiro podcast brasileiro sobre ciência de dados. Cada episódio traz um convidado especialista no tema que será abordado.

5.Área de transferência: um podcast semanal sobre tecnologia, feito por quatro podcasters que já respiram o assunto diariamente: Bruno Casemiro, Guilherme Rambo, Gustavo Faria e Marcus Mendes.

6.Braincast: é um podcast semanal onde informação e descontração se encontram. Um papo solto, sem perder o fio. Com senso crítico e leveza, criamos conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, sempre refletindo quais faíscas vão impulsionar nosso presente e futuro.

7.Café de bug: um podcast de ciência e tecnologia que tem como intuito compartilhar ideias, projetos e conhecimento contando com entrevistas ricas e bem humoradas.

