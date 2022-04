Escova boa precisa ser cara. Não necessariamente. Existem diversas escovas com ótimo custo benefício. Procure sempre usar escovas macias e com a cabeça pequena. Assim você conseguirá limpar melhor seus dentes e não corre o risco de machucar sua gengiva. A perda dos dentes é consequência natural do envelhecimento. Mentira. “Com tratamento adequado e prevenção, é possível chegar à terceira idade com todos os dentes na boca.” conta a especialista em saúde bucal. Manter a saúde bucal é caro. De forma alguma! A prevenção é a forma mais barata de manter a saúde bucal. É também a mais simples, rápida e menos dolorosa. Lembre-se que saúde não é um gasto, é um investimento na sua qualidade de vida.” Finaliza Bruna Conde.