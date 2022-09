O Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil levou cerca de 10 mil pessoas, neste domingo (11), à Avenida Brasil, em Americana.

Vinte e oito grupos desfilaram no evento, como a Polícia Militar, Gama (Guarda Municipal de Americana), Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, além de escolas, entidades, instituições e associações.

Antes do início do desfile, que partiu do CCL – Centro de Cultura e Lazer, o prefeito Chico Sardelli, o deputado federal Vanderlei Macris e o comandante do 19° Batalhão de Polícia Militar do Interior, Coronel Daniel, hastearam as bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e do município de Americana.

A abertura das comemorações também contou com a apresentação da Banda Municipal de Americana “Monsenhor Nazareno Maggi” na condução do Hino Nacional.

O desfile marcou o retorno da homenagem ao 7 de Setembro, que não acontecia na cidade desde 2019, em razão das restrições e normas de distanciamento social impostas pela pandemia de Covid-19.

Em seu discurso, Chico saudou as autoridades civis e militares presentes, e ressaltou a importância da data: “Dia de festa, dia de alegria, dia de poder comemorar essa data tão importante, 7 de Setembro. Fico muito feliz em, nesse momento, estar representando a população de Americana neste ato cívico, prestando essa homenagem. A cidade volta a sorrir, graças a Deus, parabéns a todos”, disse.

A nova frota de veículos oficiais, fruto de investimentos feitos pela Prefeitura de Americana, também foi apresentada no Desfile Cívico, além dos veículos adquiridos pela Secretaria de Meio Ambiente.

O desfile foi acompanhado pelo vice-prefeito Odir Demarchi, pela secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, pelo chefe de Gabinete, Franco Ravera Sardelli; a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli; além dos secretários de Governo, Jesuel Rogério de Freitas; de Planejamento, Diego Guidolin; de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria; de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes; de Administração, Eduardo Flores; de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira; de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto; de Educação, Vinicius Ghizini; de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto; do diretor comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva; vereadores, entre outras autoridades municipais.