A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com as inscrições para Concurso Público para os cargos de Nível Fundamental (1/2022) – Ajudante de Serviços Gerais, Motorista, Oficial de Manutenção (Eletricista), Oficial de Manutenção (Pedreiro) e Operador de Máquinas – e para Nível Médio (2/2022), sendo Agente de Administração, Comprador, Fiscal de Posturas Municipais e Fiscal de Transportes. Até o momento mais 6,5 mil pessoas já se inscreveram para as funções oferecidas.

As inscrições serão realizadas apenas pela internet no site https://portal.iuds.org.br/ até o dia 28 de agosto (domingo).

O edital completo e seus anexos estão disponíveis no Mural Oficial do Paço Municipal, site oficial do Município www.santabara.sp.gov.br e site da organizadora do processo www.iuds.org.br. É de responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as publicações.

Confira os cargos e suas especificações:

AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS (1 vaga)

Nível Fundamental Incompleto

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 1.244,55

Valor da Inscrição: R$ 5,95

MOTORISTA (1 vaga)

Nível Fundamental + CNH “D”

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 2.489,08

Valor da Inscrição: R$ 5,95

OFICIAL DE MANUTENÇÃO – ELETRICISTA (1 vaga)

Nível Fundamental Incompleto

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 1.970,53

Valor da Inscrição: R$ 5,95

OFICIAL DE MANUTENÇÃO – PEDREIRO (1 vaga)

Nível Fundamental Incompleto

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 1.970,53

Valor da Inscrição: R$ 5,95

OPERADOR DE MÁQUINAS (1 vaga)

Nível Fundamental + CNH “D”

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 3.215,06

Valor da Inscrição: R$ 5,95

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO (1 vaga)

Nível Médio

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 1.348,28

Valor da Inscrição: R$ 7,94

COMPRADOR (1 vaga)

Nível Médio

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 3.215,06

Valor da Inscrição: R$ 7,94

FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS (1 vaga)

Nível Médio + CNH “A e B”

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 3.215,06

Valor da Inscrição: R$ 7,94

FISCAL DE TRANSPORTES (1 vaga)

Nível Médio + CNH “A e B”

Jornada semanal: 40h

Salário: R$ 3.215,06

Valor da Inscrição: R$ 7,94

