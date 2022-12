Sex appeal é uma qualidade que atrai as pessoas de maneira poderosa e instantânea. Porém, apesar de ser difícil compreendê-la, isso não significa que seja impossível cultivá-la. Confiança e a habilidade de conversar são universalmente sexy, por exemplo.

Alguém com sex appeal, na definição tradicional do termo, não precisa ser considerado um “modelo de beleza física”, mas sim ter ações, comportamentos ou uma personalidade atraente; ser charmoso ou charmosa. Ou seja: alguém com quem as pessoas gostariam de estar perto. “Na verdade, o sex appeal é o que nos faz querer conhecer ou ficar mais tempo com aquela pessoa. Pode ser um papo gostoso, um bom senso de humor ou uma personalidade cativante. Quando temos esse sex appeal, as pessoas sentem-se atraídas e querem estar perto” fala a consultora e especialista em sexualidade Roberta Pavon.

O impacto do olhar

Quando se trata de sex appeal, nos leva frequentemente a considerar os traços físicos, mas um olhar penetrante pode ser fatal e mais atraente do que atributos físicos necessariamente. Uma conexão visual forte e impactante também pode expressar muito sobre a personalidade de alguém e elevar os atributos físicos.

Linguagem corporal

A linguagem corporal também ajuda muito no sex appeal e diz muito sobre nós. A postura, a maneira como posicionamos o corpo, e até mesmo o jeito que olhamos podem enviar um forte sinal para alguém que sabe interpretar a linguagem corporal. Por exemplo:

1. Um sorriso é sempre convidativo, principalmente se for espontâneo e verdadeiro.

2. A postura correta faz você parecer mais seguro e confiante.

3. Ficar mexendo ou balançando a perna pode mostrar que você está ansiosa (o) ou impaciente.

4. Você tenderá a espelhar naturalmente a linguagem corporal da pessoa em que você está interessada (o). Você também pode fazer isso conscientemente, mas não imite todos os seus movimentos.

5. Faça contato visual para mostrar que está prestando atenção e interessada (o) na conversa.

6. Caminhe com passos firmes que transmitam confiança. Esteja ciente de seu entorno e tenha uma presença autoconfiante. Não tenha medo do espaço que você ocupa, que pode fazer você se encolher.

Uma maneira de melhorar a linguagem corporal é observar como as pessoas confiantes e sensuais usam seu corpo, gestos e movimentos. Mas, claro, é importante tentar agir com naturalidade e espontaneidade.

Trate bem o seu corpo

Não é sobre ser perfeita (o), mas ter autocuidado, boa autoestima e amor próprio faz toda diferença. Hábitos saudáveis como alimentação balanceada e a prática de atividades físicas tendem a elevar o sex appeal. Por exemplo, fumar deixa a pele pálida, envelhece e proporciona um hálito desagradável. Não dormir o suficiente pode causar olheiras e aspecto de cansaço. Ingerir muito álcool também envelhece, prejudica o organismo, pele, cabelo, unhas etc. Portanto, se alimente bem, beba bastante água, durma o suficiente para que o seu corpo descanse e se recupere e faça exercícios físicos diariamente, ou pelo menos 3 vezes por semana. “O sex appeal começa em como se cuida e se ama. Estar bem consigo mesma faz com que as outras pessoas queiram estar perto de você!” comenta Roberta Pavon.

Ouse

Faça coisas novas, se divirta, não tenha medo de arriscar e tentar coisas diferentes. Isso tudo pode ser muito atraente. Por exemplo, vá a um restaurante e peça um prato inusitado, faça algo pela primeira vez. Sair da zona de conforto pode ser muito sexy.

Como ser interessante?

Pode parecer que ter sex appeal é algo que se nasce com ou sem. Mas, na verdade podemos construir isso sendo uma pessoa inteligente, atualizada, que fale sobre todos os assuntos. Ter autoconhecimento, e conhecimento (ler, estudar, assistir a bons conteúdos), e cuidar da saúde mental e espiritual podem tornar a pessoa muito sexy.

A confiança é a chave

Por último, acredite em você. Exale autoconfiança. Não basta achar que ter um corpo escultural (dentro dos “padrões” da sociedade atual) é suficiente para ter sex appeal. Se sentir bem, segura e confortável em ser quem você é muda tudo. “Não importa apenas suas caraterísticas físicas. Quando você confia em você, se aceita, e se dá valor, as outras pessoas irão perceber e se sentir atraídas por você. E isso é uma construção diária e totalmente individual. Você é única (o). Use suas qualidades a seu favor” Finaliza Roberta Pavon.

Mais sobre Roberta Pavon

Empresária no ramo de bem-estar sexual e consultora de sexualidade. Roberta Pavon visa construir uma marca conceito em sexualidade, que traga informações e conteúdos de educação e bem-estar sexual, quebra de tabus e preconceitos, que tragam momentos de diversão e descontração, pois sexo é vida, é colorido, é gostoso, e está entre os 4 pilares mais importantes da ONU para ter qualidade de vida, diversidade, humor sem ser ofensivo, claro,

que traga conceito de autoconhecimento, liberdade sexual, autoestima e amor próprio.