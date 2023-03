6 hotéis que são estrelas de cinema

Festa do cinema e também hotéis

Você já rolou o telefone em busca de inspiração para sua próxima viagem ou assistiu a programas de TV e filmes? Nós também! Reunimos um elenco de destinos de hotéis do Four Seasons que serviram de cenário para alguns dos filmes e programas de TV mais populares das últimas décadas.

1. Emily em Paris

Na 2ª temporada da série Emily em Paris, a protagonista faz uma viagem para o Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, considerado o mais chique da Cote d’Azur. Para uma viagem no estilo glamouroso da Emily, a sugestão é convidar as amigas e aproveitar o pacote Girls Trip on the French Riviera, que inclui hospedagem na Palace Sea-View Suite, a acomodação que aparece no filme.

2. Pretty Woman | Uma Linda Mulher

Reviva a comédia romântica de conto de fadas estrelada por Julia Roberts e Richard Gere “Pretty Woman”, apresentando o lendário Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, localizado no coração de Beverly Hills, com lojas de grife (sim, eles trabalham por comissão!), restaurantes refinados e vistas dignas de cartão postal.

Com a oferta “Pretty Woman por um dia”, os viajantes podem desfrutar da experiência quintessencial de Beverly Hills e se sentir como a própria Vivian. Com acomodações luxuosas, um consultor pessoal à disposição e um passeio pelos bastidores das casas de moda mais famosas de Rodeo Drive, essa é uma oportunidade única para viver um romance inesquecível.

3. Skyfall

Peça seu martini “shaken, not stirred” no Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square, local onde no filme de James Bond “Skyfall”, a M, interpretada pela atriz Judy Dench, se encontra com Gareth Mallory para discutir sua aposentadoria.

4. Cavaleiros das Trevas

Considerado um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, o longa “Cavaleiro das Trevas”, apresenta uma cena icônica em que Batman pula do topo da torre para capturar Lau e trazê-lo de volta para Gotham. Essa cena foi filmada no IFC, prédio onde está localizado o Four Seasons Hotel Hong Kong em Victoria Harbour, um hotel com sete estrelas Michelin e um spa de inspiração zen. Para apreciar a vista excepcional do hotel, nossa dica é reservar uma mesa no Caprice, restaurante francês premiado com três estrelas Michelin



5. The White Lotus

O sucesso da série The White Lotus fez muitos sonharem com viagens para dois destinos paradisíacos. Várias cenas da 1ª temporada foram filmadas nas suítes do Four Seasons Resort Maui em Wailea, incluindo a suíte presidencial que foi transformada na infame “Suíte Abacaxi”. As reviravoltas da trama da 2ª temporada se desenrolaram em Taormina, com o San Domenico, Taormina, A Four Seasons Hotel, como pano de fundo. O hotel, que ocupa um antigo convento dominicano do século 14, foi reinaugurado pela marca Four Seasons em 2021 com um restaurante estrelado pelo Michelin, um beach club e uma piscina infinita com vista para o Monte Etna, local onde grande parte da história da série acontece.



6. Charlie’s Angels

No filme Charlie’s Angels de 2019, o rooftop do Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, foi cenário de uma reunião entre Bosley e as Angels, já o interior do hotel aparece quando Sabina (interpretada por Kristen Stewart), disfarçada de camareira, infiltra uma das suítes. Recentemente renovado, o rooftop do hotel, que tem vista icônica da Hagia Sofia, foi transformado no Süreyya Teras Lounge, servindo drinques e tapas turcas.

