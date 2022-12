A conexão 5G pode ser considerada uma ferramenta indispensável para a consolidação da nova fase da internet no espaço digital. Com mais velocidade no processamento de dados e baixa latência, o 5G oferece para a Web 3.0 mais velocidade e desempenho, funcionalidades fundamentais para o sucesso da integração da internet descentralizada. A solução habilitará o uso remoto de novas tecnologias disruptivas, como inteligência artificial e internet das coisas.

A capilarização da rede 5G oferece ainda a acessibilidade digital em áreas mais remotas, melhorando a conexão da internet em locais com menos infraestrutura de rede.

A baixa latência do 5G também é considerada uma funcionalidade primordial para o avanço da Web 3.0 no espaço digital. A rede de dados permitirá que respostas mais rápidas sejam usadas por dispositivos eletrônicos, além de reduzir o tempo de requisições solicitadas por bancos de dados.