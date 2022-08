O 5G, previsto para este segundo semestre nas capitais do país, promete revolucionar a internet e a telefonia móvel e deve ainda movimentar o mercado de trabalho com a abertura de novas vagas.

A previsão da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) é que, até 2025, sejam criadas 673 mil posições na área de tecnologia e que profissionais com conhecimento sobre big data e analytics, nuvem e web mobile sejam cada vez mais solicitados nos próximos quatro anos.

“Observamos que há algumas profissões em expansão como analista de dados, especialista em IA e Machine Learning, especialista em Big Data e especialista em IoT (Internet of Things), mas ainda existe escassez de profissionais com esse tipo de conhecimento, portanto, são excelentes áreas para direcionar o estudo”, diz Gabriela Mative, diretora de RH da Luandre, que acrescenta à lista de profissionais a serem demandados num futuro próximo profissionais com formação em ciências, engenharias e matemática.

E não somente tecnologia será beneficiada pelo aquecimento deste mercado, mas também outros setores, como varejo, RH e serviços. “Assim como vimos grandes aplicativos de delivery, por exemplo, movimentar os mercados de serviços, nos últimos anos, a chegada do 5G também irá estimular a abertura de novas posições”, afirma Gabriela.

E embora o 5G ainda não tenha se consolidado no país, o processo de transformação digital sim e foi acelerado durante a pandemia, o que já se reflete em segmentos como a cadeia de logística e o varejo por e-commerce, cuja demanda aumentou nos últimos anos. “Na Luandre, vimos que conforme mais pessoas aderiram ao digital, mais vagas foram criadas no varejo virtual. Devemos ter uma nova alta da busca por temporários devido à Black Friday e ao Natal nos próximos meses”, comenta Gabriela.

Atualmente a Luandre tem mais de 700 vagas abertas para logística e mais de 300 para o varejo.

Logística

Auxiliar de Operações – R$1.000 -1.500

Auxiliar de Logística – R$1.000 -1.500

Representante Logístico – R$1.000 -1.500

Auxiliar de estoque – R$1.000 -1.500

Auxiliar de Logística II- R$1.500 – 2.000

Operador de Logística III – R$3.500 – 4.000

Analista de Logística – R$4.500 – 5.000

Líder de Logística – R$5.000 – 5.500

Coordenador de logística – R$5.500 – 6.000

Varejo

Vendedor – R$1.000 – 1.500

Caixa de loja – R$1.000 – 1.500

Assistente de loja – R$1.000 – 1.500

Auxiliar de Atendimento – R$1.000 – 1.500

Vendedor (PAP) – R$1.000 – 1.500

Auxiliar de Vendas- R$1.500 – 2.000

Operador de Vendas – R$1.500 – 2.000

Consultor de Vendas Pleno – R$ 2.000 – 2.500

Vendedor Externo – R$ 2.000 – 2.500

Fiscal de Loja- R$2.000 – 2.500

Gerente de Loja – R$ 2.500 – 3.000

Analista de Customer Service – R$3.500 – 4.000

Agente de Relacionamento – R$2.500 – 3.000

Executivo comercial – R$4.000 – 4.500

Coordenador de Franquias/Lojas- R$6.000 – 6.500

Para ter acesso a todas as vagas da consultoria, os candidatos podem acessar gratuitamente o site http://candidato.luandre.com.br.

Sobre a Luandre

A Luandre Soluções em Recursos Humanos tem mais de 50 anos de atuação e oferece soluções técnicas e inovadoras na área de RH. Em 2020, a empresa chegou à marca de 4 mil clientes atendidos, 60 mil profissionais administrados ao longo do ano e banco com mais de 3,5 milhões de currículos cadastrados. Há 20 anos consecutivos, concorre ao prêmio Top Of Mind RH, o qual já venceu em nove edições, na categoria “Temporários e Efetivos”, sendo a atual vencedora. O CEO, Fernando Medina, também foi vencedor na categoria “Empresário de Destaque – Fornecedores de RH”, em 2017.

Além disso, em 2020, foi reconhecida como um dos “Lugares Incríveis para se trabalhar”, certificação concedida pela Fundação Instituto de Administração (FIA) e UOL. A Luandre atende 200 das 500 melhores empresas do Brasil com todo seu know-how em Recrutamento e Seleção, Administração de Pessoal (Temporários e CLT), Avaliação Profissional, Outsourcing e Programas Especiais (Saúde, Varejo e Logística).

Atualmente, possui 12 unidades: São Paulo (Centro, Sul, Alphaville, Santo André, Guarulhos, Campinas e Jundiaí), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Paraná (Curitiba), Pernambuco (Recife), Minas Gerais (Belo Horizonte) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre). Realiza também atendimento à distância em todo o país.