O chamamento Público para credenciamento de artesãos da Casa do Artesão “Roldão de Oliveira” de Santa Bárbara d’Oeste recebeu 10 inscrições de artesãos. Os 55 tipos de peças artesanais foram divididas em duas modalidades, sendo 25 peças credenciadas com “Referência à cultura local e Iconografia do município” e 30 peças com “Linguagem própria” do artesão.

Confeccionadas em diversas técnicas, destacam-se trabalhos feitos em crochê, bordado, pintura, costura criativa e artística, patchwork, montagem de fitas e pedrarias, biscuit, acessórios Étnicos e carpintaria.

A próxima etapa será do processo de habilitação de 25 deste mês até o dia 23 de agosto. Durante o processo de habilitação técnica, a CASAF (Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos), do Conselho Municipal de Política Cultural, e membros da Secretaria de Cultura e Turismo solicitarão a comprovação de autoria da técnica/matéria-prima e amostra da peça artesanal inscrita.

Serão agendados com o artesão inscrito data e horário para a realização da comprovação da técnica e das peças artesanais, em seu endereço informado. O artesão terá uma hora para comprovar o domínio integral da técnica inscrita e os processos de produção das peças artesanais apresentadas.

O objetivo do edital foi habilitar artesãos da cidade para expor e comercializar suas criações em um espaço próprio e atender aos princípios da oportunidade e valorização da cultura e dos artesãos locais, estimular a produção artesanal e ser um mecanismo do desenvolvimento econômico e de inclusão social, na medida em que gera emprego e renda.

A Casa do Artesão fica localizada no Centro de Atendimento ao Turista, que também sedia o Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” e Museu da Imigração. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato pelos telefones (19) 3464-9424 e (19) 3455-7000 ou pelo e-mail [email protected], de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.