50,8% dos acidentes elétricos são fatais

Principais vítimas de acidentes elétricos homens 31 -40 anos

O número de acidentes elétricos domésticos cresceu 52% Brasil em 2022 – passando de 1.502 para 1.585. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos de Eletricidade (Abracopel), os choques elétricos são a principal ocorrência: 898, média de 75 por mês – e 50,8% destes são fatais.

Já os incêndios por sobrecarga de energia são o segundo tipo de acidente elétrico mais comum, com os curtos-circuitos causando 637 incidentes. Completa a lista os causados por raios, com 50 ocorrências.

Entre as regiões com maior fatalidade está o Nordeste: de 138 acidentes, 109 são fatais – 78,8% do total. Em seguida estão o Sudeste e o Sul, com 66,3% e 56,5% dos 92 incidentes tendo a morte como desfecho.

O estudo da Abracopel aponta que as principais causas dos acidentes domésticos com eletricidade são a falta de informação e a negligência na manutenção das redes elétricas. Além disso, o uso de fios desencapados, a não proteção de tomadas e a sobrecarga do sistema se somam aos fatores causadores.

Homens são as principais vítimas de acidentes elétricos fatais

Qual o perfil da vítima de acidentes elétricos domésticos fatais? Segundo a Abracopel, são adultos com idades entre 31 e 40 anos são as principais vítimas, com 210 óbitos – 31% do total. O motivo, como apontado no levantamento, é o fato de ser uma faixa etária que opta por fazer a manutenção por conta própria.

Em seguida estão pessoas com idades entre 41 e 50 anos, com 123 mortes – 19%. Já vítimas de 21 a 30 anos foram 116, 17% do total, e 93 óbitos de pessoas da faixa etária entre 51 a 60 anos – 14%.

Empatadas com 5% das mortes estão vítimas com idades entre 16 e 20 anos e acima de 60 anos – com, respectivamente, 35 e 33. Elas são seguidas por pessoas com 11 a 15 anos e até 5 anos – com 28 e 25 mortes e 4% do total. Completa a lista crianças de 6 a 10 anos, 8 mortes e 1% do total.

No que tange o gênero, os homens são as principais vítimas: foram 589 mortes por choque elétrico e 35 causadas por descarga elétrica. Já as mulheres estão em número menor, com 85 e 5 óbitos pelos mesmos motivos.

Para completar, os estudantes são a ocupação com maior número de mortes: 59, com 69,4% dos acidentes se mostrando fatais. Operários estão em seguida, com 52 óbitos e só 32,5% das vítimas sobrevivendo.

Já os pedreiros são a terceira ocupação com maior incidência de mortes: 38 faleceram, 67,8% das ocorrências. De todas as profissões, os agricultores são os com maior mortalidade: 94,5% dos acidentes são fatais, com 52 casos.