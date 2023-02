5 razões para jogar em casinos legais on-line em Portugal

A indústria de casinos online tem crescido amplamente em Portugal,

principalmente devido à comodidade que a opção oferece. O que antes era um mercado tipicamente nichado, se tornou exaustivamente aberto a outros tipos de público, garantindo forte desenvolvimento em termos tecnológicos e financeiros a essa indústria.

A segurança dentro desses ambientes online não deve ser esquecida. Portanto, a escolha de casinos legais em Portugal é muito importante para a segurança dos jogadores, ou seja, é preciso observar se essas empresas possuem o necessário para sua atuação. Diante disso, separamos algumas razões pelas quais é muito importante jogar em cassinos legais.

5 razões para jogar em casinos legais

Ao adentrar nesse mercado, considere que existem Órgãos Regulamentadores, que autorizam o licenciamento de oferta dos casinos, essa licença é o documento que atesta o nível de qualidade e jurisdição aos seus usuários.

Em contraponto, existe dentro desse vasto mercado de casinos online empresas que não possuem essa licença e trabalham de modo considerado clandestino, deixando assim muitos jogadores vulneráveis a fraudes e golpes online.

É importante mencionar que, um casino licenciado é aquele que possui a permissão de um Órgão Regulamentador para operar sob a jurisdição imposta. Em geral, o papel dessas autoridades de Licenciamento é garantir que os jogos sejam honestos e seguros para os consumidores. Abaixo algumas razões para jogar em casinos devidamente legalizados:

Segurança de Dados

Apenas casinos legais possuem a proteção dos direitos, a segurança dos fundos, e a confidencialidade de dados pessoais, garantindo que qualquer transação de dados entre o casino e o jogador seja segura. Para checagem de segurança, o jogador deve conferir se o casino possui duas ferramentas que são consideradas básicas em termos de segurança, as quais são o Protocolo HTTPS e o Certificado SSL.

Possibilidade de Saque

Os levantamentos são autorizados, geralmente, após o envio de algum documento que prove a autenticidade do titular da conta. Isso confere ao jogador mais segurança em seus saques que são feitos via transferência bancária, carteiras virtuais ou até mesmo cartão de crédito.

Segurança Jurídica

Por estar devidamente licenciado por entidades competentes, qualquer tipo de fiscalização é geralmente feita para proteger os operadores e manter o alto padrão de transparência e qualidade, o que pode incluir também formalmente penalidades financeiras, multas administrativas, suspensão de serviço ou licença e execução criminal, tudo para garantir legalmente o direito de seus usuários.

Evitar Golpes

As plataformas de casinos online legalizados, não apenas traz qualidade aos jogos, mas também passa por rigorosas medidas de segurança que garantem a proteção de informações pessoais dos jogadores, os termos de uso do site podem ser visualizados com facilidade sem a ocultação de informações importantes ao jogador.

Reputação

A reputação de um casino online português é medida consoante a opinião de outros usuários. Neste caso, fazer pesquisas em fóruns, blogs ou sites que focam em reclamações sobre a marca é uma boa atitude. Afinal de contas, quem melhor para validar a reputação de um casino online do que os próprios jogadores que utilizam determinada plataforma?

Por fim, a escolha de um bom casino online em Portugal pode ser feita de maneira simples e rápida se os pontos acima forem considerados. Esteja atento e pense cuidadosamente sobre as suas opções para proteger o seu capital e dados de possíveis golpes.

