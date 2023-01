O começo do ano é sempre um período de organizações. E, por isso, é o melhor momento para falar da vida financeira, afinal é quando as pessoas estão mais propensas a fazerem mudanças, implementando novos hábitos e evitando gastos irresponsáveis.

Para auxiliar com isso e ajudar as pessoas a terem um 2023 com mais dinheiro e mais tranquilidade financeira, Raul Sena, fundador do canal do YouTube Investidor Sardinha, da Víbrio, do Grupo Bolha e da Holding Supernova, indica 5 hábitos para adotar ainda esse ano.

1 – Refletir antes de gastar

“Não importa quanto você ganha, importa o quanto você gasta”. Já escutou essa frase? Pois ela é uma das maiores verdades que existem.

O especialista em investimento informa que um dos maiores problemas na vida financeira das pessoas é gasta sem pensar. “As pessoas demoram, em média, alguns segundos pra tomar a decisão de comprar alguma coisa ou não, o que faz com que elas não analisem o todo dessa decisão. Sempre indico que, em produtos que custam mais de 100 reais, pense 7 dias antes de comprar. Esse tempo dá a segurança de saber se é uma compra por impulso ou se realmente está adquirindo um item necessário”.

Nesse começo de ano, isso vale principalmente para viagens não planejadas previamente. Fazer um passeio onde aproveitará 5 dias, mas passará 2023 lembrando com raiva, a cada fatura do cartão, porque se endividou pra comprar uma coisa que não podia, não é uma boa escolha. “Invista antes de gastar! Primeira prioridade é investir antes de gastar – indico segurar 20% da renda – e fazer uma reserva para a viagem. E não gaste dinheiro para agradar os outros (ou manter um padrão de vida que você não tem). Imitar os passivos dos ricos, não te torna rico, te torna endividado” orienta Raul.

2 – Aprenda a cozinhar e a fazer drinks

Além de comer melhor, você economiza muito. Utilize o YouTube, que é de graça, para aprender do básico ao mais elaborado, e troque as saídas para restaurantes e bares caros, por uma reunião em casa com amigos. “Aprender a cozinhar, além de te ajudar na economia, te torna um amigo/ namorado/ crush diferenciado”, brinca o especialista.

3 – Estar em um relacionamento sério

Parece uma dica boba, mas reflita como a vida de balada gasta e você entenderá que estar em um relacionamento economiza, e muito. Além de trocar as festas, dates em restaurantes e barzinhos (normalmente mais elaborados, já que a ideia é impressionar) por um filme no Netflix com pipoca, dentro de uma relação à perspectiva de futuro faz com a pessoa se organize melhor pra construir coisas juntos. Isso torna mais fácil economizar, já que o propósito não é somente seu.

4 – Vender coisas que não usa mais

Aproveite o começo do ano para dar uma geral na casa e ver o que pode gerar uma renda extra. “Guardamos muita coisa por puro apego, ou pela falta de hábito de limpar o armário, e isso faz com que muito dinheiro fique parado”, diz Raul.

5 – Centralize todos os seus gastos no cartão de crédito e venda suas milhas

Você não tem benefício nenhum em pagar no débito ou no boleto.

Hoje em dia a maioria dos cartões oferece bons programas de benefícios, sejam milhas ou cashbacks. Pesquise os melhores para você, se organize e não perca mais essa vantagem financeira.