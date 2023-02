5 Curiosidades históricas sobre o Carnaval

O Carnaval está chegando, e muitos fatos históricos

curiosidades marcam uma das festas mais populares do Brasil. Apesar da proximidade Brasileira, a origem da folia surgiu na Antiguidade e foi tomando diversos formatos pelo mundo.

Para o professor de História, Luiz Fernando Marques de Carlo, do Colégio Marista Criciúma, estar atento às origens do Carnaval, principalmente para os alunos que estão se preparando para o ENEM e os vestibulares. “É comum vermos textos que remetem aos períodos do Brasil, com músicas e marchinhas de Carnaval, por exemplo, nas provas dos alunos. A festa é uma manifestação popular que conta a história do nosso país, ao longo do tempo”.

A origem das fantasias, por exemplo, é um hábito que veio da Roma Antiga, assim como máscaras que eram usadas pela nobreza, para não serem reconhecidas. Carlos Gregório dos Santos Gianelli, Professor de História, do Marista Escola Social Lucia Mayvorne, em Florianópolis, comenta sobre o surgimento das canções de Carnaval. “Durante o Renascimento, nas cidades italianas, os teatros improvisados se tornaram muito populares, ali foi o surgimento da Commedia Dell’arte, e das canções que passaram a acompanhar os desfiles com carros decorados”, reforça.

Para guardar acontecimentos importantes do Carnaval, os especialistas listaram 5 curiosidades históricas sobre o período da folia:

Carnaval no Brasil

No ano de 1641 o Carnaval chega ao país, no Rio de Janeiro junto aos Portugueses, a festa tinha origem dos Bailes Venezianos, e era dividida em dois tipos – popular e famíliar.

A primeira marchinha

A música registrada em 1889, é conhecida como como a primeira marcha de Carnaval, “Abre Alas”, foi composta por Chiquinha Gonzaga, para o Cordão Carnavalesco Rosa de Ouro. Sua importância foi tão grande para a música nacional que o dia do seu aniversário foi escolhido para instituir o Dia da Música Popular Brasileira, de acordo com a Lei 12.624, de maio de 2012.

Os Blocos de Rua

De origem na metade do século XIX, o primeiro bloco de Carnaval no Brasil foi o “Congresso das Sumidades Carnavalescas”, que surgiu no Rio de Janeiro, em 1855, um de seus fundadores foi o escritor José de Alencar.

As Escolas de Samba

Surgidas na década de 1920, a primeira Escola de Samba tinha o nome “Deixa Falar”, e foi fundada em 1928, outra Escola que logo em seguida ganhou as ruas do Rio de Janeiro, foi a “Vai Como Pode”, hoje conhecida como Portela, a primeira disputa aconteceu em 1932″

Sambas-enredo que contam a história do Brasil

Entre as histórias contadas nos desfiles de Carnaval, muitos sambas enredo contam a e retratam períodos da História do Brasil, Cultura, Folclore, Questões Sociais e Políticas, entre eles estão: Exaltação a Tiradentes,- Império Serrano (1949), Xica da Silva – Salgueiro (1963), Aquarela do Brasil – Império Serrano (1964), Onde o Brasil Aprendeu a Liberdade – Vila Isabel (1972), História para ninar gente grande – Mangueira (2019).

Madrinha da Vila Maria, Josi Aoas fala de preparação sem neuras

Pelo terceiro ano, Josi Aoas, 35 anos, vai pisar na avenida como madrinha da Unidos de Vila Maria, escola do grupo especial que desfila nesta sexta em São Paulo. Para o grande dia, ela seguiu uma preparação física intensa. Além dos treinos na academia, apostou no boxe, beach tennis e bike para desfilar o melhor shape da sua vida, como ela mesma define.

“Não sou neurótica com corpo, levo uma vida saudável e sem neuras. Não tenho essa obsessão por dieta e academia, faço porque gosto, faz parte do meu estilo de vida. Adoro me cuidar, sou vaidosa e na reta final intensifico um pouco os exercícios, só isso. Minha alimentação é do dia a dia, comida de verdade: arroz, feijão, salada e carne. E fim de semana sempre rola chopp e feijoada, como até torresmo”, diz rindo. “Gosto de cozinhar e comer bem”, admite.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Josi Aoas (@josiaoas)



Neste ano, Josi investiu no boxe e no beach tennis para ganhar ainda mais resistência na avenida. E ela sentiu os resultados já nos ensaios técnicos. “Me sinto mais disposta e com o triplo de energia para sambar. Já percebi nos esquentas, ganhei fôlego e estou mais solta. Fiz essa preparação porque a fantasia é pesada, acaba exigindo mais esforço também”.

Com o shape definidíssimo, Josi escolheu um look mais ousado. Ela desfilará no chão, à frente do primeiro carro alegórico. A fantasia representa o anjo das 7 asas, que segundo a lenda, tem o poder de trazer os mortos para reviver por um dia. Na temática do enredo, ela exalta os fundadores da escola para celebrar o Carnaval. Afinal de contas, a Vila Maria vem contando sua própria história e relembrando seus principais enredos.