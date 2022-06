A polícia rodoviária pegou 462 motoristas no teste do bafômetro entre a noite do sábado e a manhã deste domingo na continuidade à programação da Festa de Rodeio de Americana. Abaixo prévia do relatório enviado à imprensa.

Para prover a adequada segurança viária aos frequentadores do evento e demais usuários das rodovias nas proximidades do km 120, pista norte, da SP-330, Rodovia Anhanguera, o 4ºBPRv empregou o efetivo policial ordinário e policiais em atividade DEJEM.

Foi potencializada a fiscalização de alcoolemia e uso correto do cinto de segurança, principais imprudências neste tipo de evento, que causam perdas de vidas, todavia, devido o tempo chuvoso a operação teve momentos de interrupções, para preservar o bem estar dos condutores e funcionalidades dos aparelhos eletrônicos.

Resultados acumulados:

AI 165/165-A – 480

Art. 306 CTB (embriaguez) – 01

Testes etilôm. passivo – 8021

Testes etilôm. ativo – 462