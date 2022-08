O Brasil é o 4º país que mais gera lixo plástico no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia, segundo dados do Fundo Mundial para a Natureza (WWF). Preocupadas com este cenário, e de olho nas mudanças comportamentais da nova geração de consumidores, diversas empresas já disponibilizam opções sem plástico em seu portfólio de produtos.

Apenas em 2019 foram geradas 11,3 milhões de toneladas de plástico no Brasil, mas apenas 145 mil foram recicladas, ou seja, 1,3%. Com isso, o país está bastante abaixo da média global de reciclagem plástica — que é de 9%.

Confira as dicas a seguir para tornar o seu dia a dia mais sustentável e proteger o meio-ambiente na luta contra a poluição.

Saco para lixo zero plástico

Fabricado com matérias-primas renováveis e biodegradáveis, o saco para lixo Embalixo Zero Plástico pode ser processado em composteira doméstica e industrial, se decompondo em resíduo orgânico para ser utilizado como adubo. Desenvolvido pela empresa líder nacional na categoria de sacos para lixo, é o único sem polietileno ou polipropileno em sua fórmula, que contém materiais renováveis totalmente compostáveis, como os polímeros (macromoléculas) PLA, PBAT e amido.

Imagem: Saco para lixo Embalixo Zero Plástico. Divulgação

Shampoo e condicionador em barra

Após seis anos de pesquisas, a Natura lançou no ano passado sua primeira linha de produtos sólidos, a Biōme, que é zero plástico inclusive nas embalagens – produzidas com papel reciclado e reciclável pós-consumo. Compostos por derivados de soluções baseadas na natureza, os itens da linha são produzidos em sistema agroflorestal e com o uso de bioresina, feita a partir da captura de gás metano e aplicada no desenvolvimento de acessórios para o armazenamento das barras.

Imagem: Shampoo e condicionador em barra. Natura Biōme. Divulgação

Água mineral em recipientes metálicos

Além de ser zero plástico, a marca Mamba Water – primeira empresa brasileira que vende água em recipiente metálico – atua em parceria para levar água às regiões carentes do interior do Ceará. A empresa utiliza um sistema de enlatamento com energia solar a partir de uma fonte totalmente renovável.

Imagem: Água em recipiente metálico Mamba Water. Divulgação

Alimentação canina em embalagens de vidro

Além de ser produzida com ingredientes naturais e sem conservantes, aromatizantes e corantes artificiais, a alimentação canina da linha Kitchen da Zee Dog já nasceu com o conceito de zero plástico, já que todos os rótulos e embalagens são de papel e vidro.

Imagem: Alimentação canina Zee Dog Kitchen. Divulgação

