Confira 4 dicas para reduzir a rotatividade de funcionários na sua empresa

4 dicas para reduzir a rotatividade

A rotatividade dos funcionários de uma empresa sempre é algo que chama a atenção, tanto para quem vê de dentro quanto para quem vê de fora. Isso porque a rotatividade afeta diretamente a reputação de uma empresa. Porém, é comum que em alguns períodos o turnover seja mais elevado, a depender da época do ano, do segmento da empresa e da própria situação financeira do negócio.

No geral, o índice de turnover se dá quando o negócio decide demitir vários funcionários ou quando os próprios colaboradores tomam a iniciativa de pedir demissão. De qualquer maneira, é papel da empresa repensar as estratégias para segurar e desenvolver seus talentos.

Veja, a seguir, dicas para reduzir a rotatividade dos seus funcionários:

Equiparar os salários com o mercado é fundamental

Esse detalhe pode parecer óbvio, mas faz muita diferença para o funcionário se manter na empresa. Quando uma corporação paga consideravelmente menos do que as concorrentes do mesmo segmento e região, o funcionário pode se sentir desvalorizado e, consequentemente, começar a procurar outras oportunidades.

Com um salário equiparado ao mercado, você tem mais chances de reter seus talentos e manter a satisfação do colaborador.

Comunicação interna faz toda a diferença

A empresa precisa estar próxima de seus funcionários e, para isso, a comunicação interna deve ser caprichada. Envie periodicamente e-mails e/ou espalhe murais pelos corredores da empresa para promover um diálogo entre toda a comunidade interna.

A comunicação deve ter foco nos avisos aos funcionários, em promover ações de integração com a comunidade e de outras iniciativas que tornem os funcionários confortáveis em falar e também em ouvir sobre a empresa.

Foque na marca de empregador

A marca de empregador, conceito que está sendo muito trabalhado por diversas empresas do mundo, é a forma como a sua empresa cria uma estratégia de marketing para divulgar o dia a dia dos funcionários da empresa – na intenção de trazer novos colaboradores e fazer os atuais sentirem orgulho de onde trabalham.

Para isso, é necessário fortalecer todos os pontos anteriores discutidos, uma vez que é necessário ter uma cultura em que a sua empresa valorize as pessoas.

Elaborar estratégias e conceder benefícios

Algumas iniciativas fazem com que o funcionário continue na empresa por mais tempo, como elaborar um plano de carreira específico, com uma monitoração das atividades e do desempenho do funcionário. Há, inclusive, empresas que dão bônus por desempenho, o que é uma ótima estratégia para desenvolver os funcionários.

Os benefícios como vale-transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica, por exemplo, também tornam o funcionário mais motivado. Se os seus funcionários trabalham em modelo remoto, vale também oferecer cadeira de escritório e benefícios home office para garantir a infraestrutura corporativa mesmo em casa.

