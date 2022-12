Mesmo sendo uma das profissões mais prestigiadas do país, começar a vida profissional na carreira médica não é tarefa das mais fáceis. Dados do Conselho Federal de Medicina (CMF) em parceria com a Universidade de Medicina da USP, presentes no relatório Demografia 2020, mostram que existem no Brasil cerca de 353 cursos superiores de Medicina. Por ano, cerca de 25 mil novos médicos recebem seus diplomas e ingressam na carreira, e a projeção para 2023 é que esse número chegue aos 32 mil.

Desse número de formados, cerca de 16% optam por iniciar a carreira imediatamente (lembrando, muitos ainda seguem estudando depois de formados para entrar em alguma residência), e além de lutarem por um lugar nesse concorrido mercado, existe toda uma parte burocrática que precisa ser muito bem-organizada, especialmente em termos fiscais e contábeis.

“A partir do momento que eu me formei e consegui um emprego, fui informada que eu precisava de um CNPJ, e eu não sabia que isso era preciso. Eu tenho certeza de que muitos de meus colegas também não tinham se atentado a esse fato, já que durante a graduação, temos uma carga pesada e outros focos. Alguns deles chegaram até a perder oportunidades de trabalho por não terem um CNPJ”, diz a doutora Bruna Souto, recém-formada e ingressante no mercado de trabalho.

Como o Brasil é um dos países com a burocracia fiscal mais complicada do mundo, não basta ter apenas um CNPJ, mas a gestão da carreira como um todo em termos fiscais e contábeis é muito importante desde o início, o que pode evitar muitos problemas futuros com a receita.

“A desinformação sobre as opções possíveis de PJ e questões tributárias, ou sobre como obter um PJ, numa época tão importante, pode ser uma dor de cabeça para novos formandos”, explica Julia Lázara, CEO e fundadora da Mitfokus, healthtech que desenvolve soluções contábeis para a área de Medicina.

Para poder auxiliar profissionais recém-formados e que precisam entender de toda essa burocracia envolvida, a Mitfokus desenvolveu todo um pacote de serviços que vai desde a abertura do CNPJ, passando por toda a legalização dele junto ao CRM do médico, e a partir daí gerenciar toda a contabilidade, fiscal e tributária, inclusive com uma conta digital gratuita e um cartão físico, que permita o recebimento de salários e honorários, saques e pagamentos.

Como a Mitfokus conta com uma equipe com muita expertise nessa área, o processo pode ser acelerado. Dentro do pacote de serviços, está a abertura da PJ em todo o Brasil, certificado digital, seguro de responsabilidade civil, que é fundamental para médicos, a contabilidade após a abertura da PJ, início dos atendimentos (gratuitos nos três primeiros meses), e a emissão de Notas Fiscais, com um direcionamento fiscal correto de como não perder dinheiro com impostos pagos de maneira equivocada.

Assim, o processo de abertura de pessoa jurídica é muito mais rápido e seguro. Com tecnologia disponível, a visibilidade e a gestão do novo médico são facilitadas, economizando tempo e dando a certeza de que não existem processos errados, ou falta de algum procedimento.

Outro fator importante é que o novo médico tem acesso à equipe especialista no segmento, a qual pode tirar dúvidas e fazer direcionamentos coerentes, sendo atendido por uma contabilidade que acompanhará o seu crescimento, e com experiência em médicos com carreira já consolidada.

“Certamente, as empresas de tecnologia ajudam na hora de buscar atalhos e construir uma carreira financeiramente mais sólida. São tantas informações que, sem a ajuda de profissionais, os novos médicos podem se perder nas questões fiscais”, ressalta a doutora Bruna Souto.