A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu mais de 31kg de drogas em mata que fica atrás do residencial Manacás. A ação aconteceu por volta das 16h30 na rua Ruth Garrido Roque (área verde). Participaram da ação as equipes do Inspetor Sandrin e GMs Araújo e Reis, apoio tático 2 Subinspetor Lacerda e GMs Ferreira e Edmilson e Canil 1 Edmar e Gesiel.

Abaixo o histórico da equipe.

Estas equipes de Apoio Tático receberam informações anônimas que indivíduos entravam com frequência nos fundos do condomínio Manacá em uma extensa área de mata, com mochilas nas costas demorando um certo tempo para voltar,sendo que ao retornarem já não trazia consigo as referidas mochilas.

Diante das informações deslocamos ao local denunciado juntamente com equipe de Canil e a cadela de faro Tandera onde foi feito uma varredura na mata, obtendo êxito em localizar dois tambores enterrados contendo no seu interior 3 balanças de precisão, 5 tijolos de cocaína pesando 4,121 kilos, 1 porção a granel de cocaína pesando 116 gramas, 51 tijolos de maconha pesando 26,281 kilos, 1 porção de maconha a granel pesando 355 gramas, 1 pedra de crack pesando 306 gramas totalizando 31,179 kilos de drogas.

Diante dos fatos toda a droga foi conduzida ao plantão policial para onde foram apreendidas.