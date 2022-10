A OAB-SP, apoiada por um coletivo de co-organizadores, entre os quais o IBCCRIM, vai promover de 3 a 8 de outubro o evento “Inventário do Carandiru: 30 anos do Massacre”. A programação será realizada em oito espaços diferentes, com cine-debates, debates e uma intervenção artística no Parque da Juventude, onde havia o presídio do Carandiru. As atividades são gratuitas, mas é possível também comprar ingresso de R$ 10 ou R$ 20, cujo valor será revertido à Campanha do Mês das Crianças, da OAB-SP. Mais informações e ingressos pelo site do Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/inventario-do-massacre-do-carandiru/1731714

O IBCCRIM

Fundado em 1992, após o Massacre do Carandiru, em São Paulo, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) contribui para o desenvolvimento e a disseminação das Ciências Criminais por todo o país, promovendo diálogos entre academia, poder público e sociedade civil.

Reconhecido nacional e internacionalmente por sua atuação na área de produção científica — incluindo o acervo de sua Biblioteca, a mais completa em Ciências Criminais da América Latina — o IBCCRIM realiza cursos, eventos, debates e iniciativas de extensão universitária e iniciação científica. As publicações produzidas pelo Instituto, além das notas técnicas e pareceres sobre projetos de lei e ações judiciais de grande repercussão, são referências para pesquisadores, profissionais, jornalistas e estudantes.