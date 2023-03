30 anos de Anitta: “Show das poderosas” é destaque

Os 30 anos de Anitta são festejados nesta quinta-feira

dia 30, e curiosidades sobre a artista foram reveladas por um estudo feito pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação Distribuição) sobre os seus dados musicais no Brasil.

Um dos destaques foi “Show das poderosas”, que ficou na liderança do ranking das suas músicas mais regravadas e no ranking das mais tocadas no país nos últimos 10 anos. A canção foi lançada em 2013 no disco de estreia da cantora.

Anitta tem 184 obras musicais e 835 gravações cadastradas na gestão coletiva até o momento. As obras musicais são as suas composições, com letra e/ou melodia. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas de forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.

Com uma carreira de sucesso no Brasil e no exterior, Anitta tem garantidos os seus direitos autorais de execução pública no país por meio do trabalho de arrecadação e distribuição realizado pelo Ecad. Por ser filiada à gestão coletiva da música, a cantora recebe os seus rendimentos mantendo os seus dados musicais atualizados, o que permite que suas canções sejam identificadas e captadas pelo Ecad em emissoras de rádios e TVs, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais e outros locais de frequência coletiva, em que o pagamento pelo licenciamento musical é garantido por lei.

Já quando as suas músicas tocam no exterior, a cobrança dos direitos autorais de execução pública é feita por meio da associação musical de cada país, que atua de acordo com as leis e regras locais. Anitta tem seus direitos garantidos porque a associação brasileira à qual é filiada tem contrato de representação ou reciprocidade com sociedades congêneres estrangeiras. É por meio de sua associação brasileira que a artista recebe diretamente os seus rendimentos, sem passar pelo Ecad.

Ranking das músicas de autoria de Anitta mais tocadas nos últimos 10 anos nos segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Show das poderosas Anitta 30 anos 2 Bang Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior 3 Zen Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior 4 Vai malandra Tropkillaz / Dj Yuri / Brandon Michael Green / Anitta / Mc Zaac / Ze Gonzales 5 Paradinha Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior 6 Medicina Anitta / Mauricio Reglero / Jon Leone / Mario Alberto Caceres / Andy Clay Cruz Felipe 7 Não para Anitta 8 Blá blá blá Umberto Tavares / Anitta 30 anos / Jefferson Junior 9 Ritmo perfeito Umberto Tavares / Anitta 30 anos / Jefferson Junior 10 Meiga e abusada Anitta / Jefferson Junior / R. Araujo

Top 5 das músicas de autoria de Anitta mais regravadas

Posição Música Autores 1 Show das poderosas Anitta 30 anos 2 Bang Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior 3 Blá blá blá Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior Me gusta (with Cardi B & Myke Towers) Carolina Isabel / Ryan Tedder / Anitta / Cardi B / Rdd / Chibatinha / Michael Monge / Andres Torres / Benito Garcia / Mauricio Renigiro 4 Zen Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior Vai malandra Tropkillaz / Dj Yuri / Brandon Michael Green / Anitta / Mc Zaac / Ze Gonzales 5 Não para Anitta 30 anos Ritmo perfeito Umberto Tavares / Anitta 30 anos / Jefferson Junior

