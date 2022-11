Os serviços por assinatura são um grande sucesso na vida de milhares de brasileiros, pois promovem um acesso mais rápido e fácil a diversos produtos e serviços. Isso porque não é necessário ficar renovando os produtos a cada mês para receber esses itens ou serviços sempre que precisar.

Descubra aqui alguns serviços de assinatura que levam ainda mais praticidade para o dia a dia dos brasileiros.

Assinatura de energia solar

Você já pensou em ter um serviço de assinatura de energia limpa? A assinatura de energia solar é uma excelente opção para quem busca mais economia na conta de energia elétrica. Ainda mais porque esse tipo de serviço não demanda um investimento inicial ou obras de adaptação, sendo um processo bastante simples e econômico.

A assinatura de energia solar permite que outras pessoas utilizem créditos de energia, que são produzidos em uma fazenda solar. Desta forma, os créditos solares produzidos em outros lugares podem ser injetados na rede de distribuição de energia, ajudando a conseguir uma economia mensal na conta de luz, por se tratar de uma forma mais barata de produzir energia elétrica.

Assinatura de carros

O serviço de assinatura de carros leva uma nova maneira de se relacionar com os veículos. Afinal, esse serviço oferece muitas facilidades para as pessoas que não querem abrir mão de usufruir dos benefícios de um carro zero km, mas sem lidar com a burocracia e os demais custos de adquirir um veículo.

Entre as vantagens de escolher o carro por assinatura, está a possibilidade de ter acesso a um veículo novo por um período determinado de tempo, que costuma variar de 12 a 36 meses. No valor mensal, já estão incluídos os impostos e as taxas, além de seguro e custo da manutenção preventiva do carro, o que oferece mais estabilidade para as suas finanças mensais.

Assinatura de roupas

O serviço de assinatura de roupas surge como uma possibilidade mais econômica e ecológica para ter acesso a peças modernas. Seguindo a tendência da economia compartilhada, esse serviço permite ter acesso a diversos modelos, sem necessariamente precisar possuí-los.

A assinatura de roupas ainda permite economia de espaço, para evitar guardar peças que não são necessárias para aquele momento. Assim, fica mais simples encontrar variedade para os seus looks do dia a dia.