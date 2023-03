3 principais loterias do Brasil

Todos os dias milhares de prêmios são distribuídos pelas loterias no Brasil

Em todo território nacional, existem mais de 10 modalidades de loterias diferentes, incluindo os concursos especiais que acontecem apenas uma vez por ano. Diante das inúmeras possibilidades, a Sorte Online, maior plataforma de inovação digital em loterias e uma das principais do segmento no país, separou os três jogos mais populares entre os brasileiros. Confira:

Mega-Sena

Símbolo das loterias no país, a Mega-Sena já premiou centenas de brasileiros. Para apostar, os jogadores devem selecionar de seis a 20 dezenas em um volante de 60 números. Os sorteios acontecem às quartas, sábados e quando há uma extração a mais, a chamada Mega-Semana, que é avisada com antecedência nos portais oficiais, passando a ser sorteada às terças, quintas e sábados. Para levar o prêmio principal, a aposta precisa conter as seis dezenas sorteadas, também havendo possibilidade de vitória em faixas secundárias, as chamadas quinas e quadras.

“O que mais chama atenção dos apostadores nesta loteria são os valores dos prêmios, para se ter uma ideia, no início deste ano tivemos o valor de R$ 160 milhões acumulado, sendo sorteado apenas no dia 8 de fevereiro. Para os jogadores, as chances de levarem os prêmios para casa em uma aposta simples é de 1 em 50 milhões de apostas”, explica Ricardo Hahne, gerente de inteligência comercial de Sorte Online.

Lotofácil

A Lotofácil é a loteria mais vendida no Brasil e na Sorte Online. Os jogadores escolhem de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. O prêmio é dado para aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados. Esta modalidade é conhecida por sua simplicidade e facilidade de jogo, além de oferecer boas chances de ganho, com as probabilidades de acerto variando de acordo com a quantidade de números marcados. Desde agosto de 2020, a Lotofácil passou a ter sorteios diários, sempre a partir das 20h, horário de Brasília.

“O fator custo baixo somado à probabilidade maior de ganho que a Mega-Sena, por exemplo, atrai o público que prefere investir menos e ter mais chances do que arriscar mais em um montante maior”, afirma o gerente.

Os prêmios dados pela Lotofácil partem de R$1,5 milhão, já tendo distribuído o prêmio recorde de R$9 milhões. Para os apostadores, a chance de ganhar é de 1 em 3,2 milhões.

Quina

Para esta loteria, os jogadores devem selecionar entre 5 e 15 números dos 80 disponíveis no volante. São sorteados aqueles que acertarem 2, 3, 4 ou 5 pontos e, quanto mais acertos, maior o valor da premiação, os sorteios acontecem diariamente, às 20h (horário de Brasília) e os prêmios partem de R$700 mil. A loteria já distribuiu milhares de prêmios ao longo dos anos e já atingiu valores acima de R$ 140 milhões. A chance de ganhar para os apostadores é de 1 em 24 milhões.

“Diferente da Lotofácil, a Quina não tem a mesma facilidade de ganho, porém, o fato de ter sorteios diários, os preços serem mais acessíveis e regularmente a premiação ficar acumulada (varia entre R$ 5 e 15 milhões com frequência), faz com que o público se interesse e aposte”, comenta Ricardo.

A estratégia da plataforma

Como recurso para auxiliar e proporcionar uma experiência mais assertiva para os apostadores, a Sorte Online ajuda também a superar os desafios das probabilidades, fornecendo maiores chances de ganho com os bolões, que são atualmente a maior especialidade da empresa, além de um dos seus principais diferenciais de mercado com preços acessíveis. Com o auxílio da tecnologia e de sistemas matemáticos, a plataforma mantém essa mecânica pautada em projeções e estatísticas, que aumentam exponencialmente as chances de ganhar os prêmios das três loterias mencionadas acima, além das outras modalidades disponíveis no site.

Além de apostas diferenciadas, os jogadores ainda contam com um espaço de navegação simples, intuitivo e seguro. Todos os jogos efetuados na plataforma ou no aplicativo são registrados em casas lotéricas oficiais ao mesmo tempo em que são acompanhados pela equipe de suporte da empresa que garante a distribuição do prêmio, dessa forma, os apostadores ficam assegurados quanto ao resgate da premiação. No site, ainda é possível contar com dicas de como apostar, resultados em tempo real, além de probabilidades e estatísticas atualizadas.

“A mecânica do nosso site facilita muito a vida dos apostadores e aumenta suas probabilidades de ganho da premiação principal. 2022 foi um ano que reflete exatamente o que falamos, faturamos sete premiações das loterias regulares e mais uma especial. Não é qualquer lugar que tem esses números, só da Lotofácil repassamos o prêmio três vezes”, finaliza Ricardo Hahne.

A Sorte Online é a maior plataforma de inovação digital em loterias. Pioneira no setor e há quase duas décadas no mercado, foi a primeira empresa a investir em novas iniciativas e oferecer soluções digitais e exclusivas para o segmento de loterias, que por muitos anos ainda seguia seu modelo tradicional de negócio. Em sua plataforma é possível encontrar mais informações sobre as loterias, com detalhes e curiosidades, além de dicas de como jogar, para acessar, basta clicar aqui.

Sobre a Sorte Online

Fundada em 2003, a plataforma se destaca no mercado de loterias online, já tendo distribuído mais de R$ 205 milhões em prêmios para jogadores de todo o país. Com grande pioneirismo e amplos investimentos em tecnologia, a Sorte Online oferece uma plataforma completa, com soluções digitais que permitem maior facilidade e segurança para que os apostadores possam realizar jogos na loteria desejada e ainda tenham acesso às cotas de bolões elaborados. Seu grande diferencial de mercado está no uso de ciência de dados e estatísticas aplicadas à plataforma, que aumenta exponencialmente as chances de ganhar. Em seu canal online, também é possível acessar dicas, notícias, estatísticas, probabilidades e o resultado das loterias em tempo real. Mais informações aqui.