Os jogos de tabuleiro são um grande sucesso desde os anos 80. Na época, jovens e adultos poderiam se reunir para passar horas jogando e fazendo a diversão de toda a família.

Hoje em dia, os jogos de tabuleiro venceram o tempo e estão adaptados para toda a tecnologia existente. Eles podem ser aproveitados diretamente na tela do celular, em consoles ou até mesmo espelhados para um modelo de smart TV.

Confira abaixo alguns dos melhores jogos de tabuleiro digitais para se divertir sem sair de casa.

The Game of Life

Conhecido popularmente como “Jogo da Vida”, essa brincadeira já tem mais de 25 anos e fez a diversão de muitos jovens nos últimos anos. Por isso, ele foi adaptado para a versão digital para que o entretenimento continue.

Assim como a versão analógica, o The Game of Life tem altos e baixos, com a possibilidade de ganhar e perder segundo as suas escolhas. A primeira escolha que o participante faz é entre ir para a faculdade ou começar uma carreira prática. Com isso, o jogador tem um grande poder decisivo sobre o resultado.

O objetivo do jogo é conseguir se aposentar, mas também há um fator de sorte, com vários obstáculos para serem superados.

Risk: Global Domination

O jogo que inspirou o fenômeno brasileiro WAR é uma brincadeira que envolve estratégia e sorte. Risk: Global Domination tem objetivos mais abertos e com limitação no poder de defesa dos seus territórios, o que favorece as estratégias mais ofensivas para o ataque. Risk também costuma ser mais rápido do que as partidas da versão analógica brasileira.

Na versão digital, Risk: Global Domination também traz um grande benefício para quem quer jogar e não tem amigos disponíveis: é possível escolher jogadores NPCs de inteligência artificial, garantindo diversão a qualquer momento.

The Jackbox Party Pack 3

Este jogo é um grande destaque para os apaixonados por diversão com jogos de tabuleiro online. Ele inclui diversas brincadeiras, como Trivia Murder Party e Tee K.O.

O jogo oferece um grande tempo de diversão para amigos e família, garantido por uma variedade de games em um só. Em Guesspionage é possível adivinhar porcentagem a partir de pesquisas, por exemplo. Nesse pacote, todos os jogos foram bem avaliados pelos usuários, uma média superior aos outros pacotes da série.