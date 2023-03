2ª Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem será realizada em Americana

Promovida pela Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, em parceria com a Prefeitura Municipal de Americana e a empresa Chelso Sport e Business, a 2ª edição da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem será realizada no dia 26 de março (domingo), às 8 horas, na Rua Abrahim Abraham, 97, próximo da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), em Americana (SP).

Devido ao sucesso da primeira edição, a companhia ampliou o número de vagas e, para este ano, está oferecendo 700 inscrições gratuitas para a população. Cada participante pode optar pelas modalidades de corrida (5 e 10km) ou caminhada (5km). Para participar, as pessoas interessadas devem realizar o cadastro pelo site: https://chelso.com.br/site/corrida-gratuita-solidaria-suzano-faz-bem/no, dia 3 de março – as inscrições ficam abertas até o preenchimento de todas as vagas.

Segundo Denise Alegrette, coordenadora de Saúde e Qualidade de Vida da Suzano, o evento tem como objetivo principal incentivar a prática esportiva e oferecer momentos de lazer e bem-estar para a comunidade, aos colaboradores e às colaboradoras da companhia e seus familiares. “Realizar a segunda edição do nosso evento esportivo na cidade é uma grande alegria para nós, da Suzano, pois acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo e ações como essa refletem diretamente na saúde de todos. Além de proporcionar qualidade de vida aos participantes, o evento vai beneficiar outras pessoas do munícipio com as doações arrecadadas”, afirma.

LEIA TAMBÉM: Suzano e prefeitura vão recuperar a Av. Nicolau João Abdalla

A corrida recebeu esse nome em homenagem ao programa interno da Suzano, o “Faz Bem”, que, desde 2013, atua com foco em cinco pilares da saúde: preventiva, mental, social, física e ergonômica. Por meio do programa, são desenvolvidas diversas iniciativas voltadas à saúde, segurança e bem-estar dos colaboradores e das colaboradoras da empresa, entre elas: programa de terapia on-line e acolhimento ao colaborador e seus familiares, corridas e caminhadas, pausas com ginástica laboral durante a jornada de trabalho, espaços de convivência para interatividade e um programa de bem-estar completo com desconto em diversas academias e aplicativos on-line.

Atrações

No dia da corrida, haverá um espaço kids com monitores(as) para crianças com mais de seis anos se divertirem enquanto os pais ou responsáveis realizam as provas. “A nossa intenção é promover um evento para toda a família e não poderíamos deixar as crianças de fora. Enquanto os pais, mães ou responsáveis realizam as provas, os pequenos se divertem no local dedicado a eles”, explica Denise.

Inscrições solidárias

As inscrições para a Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem são solidárias. Após o cadastro pelo site da corrida, a confirmação da inscrição será feita por meio da doação de um kit com itens de higiene e limpeza, que serão destinados a instituições beneficentes da cidade. Entre elas, APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo e Fundo Social de Americana.

“O dia 26 de março será um domingo muito especial. Estamos preparando um evento que vai garantir diversão e qualidade de vida aos nossos colaboradores e aos moradores de Americana e região. E queremos fechar o evento com chave de ouro com a entrega dos produtos arrecadados às instituições beneficentes, colaborando também para o bem-estar das pessoas que são assistidas por elas”, finaliza a coordenadora.

Premiação

Todos(as) os(as) participantes que completarem o percurso receberão uma medalha de participação e concorrerão a uma bicicleta que será sorteada no dia do evento. Os(As) cinco primeiros(as) colocados(as) no ranking geral da corrida, de 5km ou 10km, e os três primeiros por cada categoria (masculino, feminino e por faixa etária a cada 10 anos) também receberão troféus.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de Renovar a vida a partir da árvore. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento