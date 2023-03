25 anos sem Tim Maia

A voz inesquecível, o jeito irreverente e as canções marcantes. É assim que os fãs de Tim Maia se lembram dele. Há 25 anos, no dia 15 de março de 1998, o cantor e compositor nos deixava. Para lembrar do seu legado musical, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento das suas 25 músicas mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil.

O estudo apontou que “Não quero dinheiro” ficou na liderança do ranking musical, seguida por “Você” e “Azul da cor do mar” na segunda e terceira posições. Tim Maia tem 205 obras musicais e 698 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad.

Os herdeiros de Tim Maia continuarão a receber os direitos autorais pela execução pública de suas músicas. Esse pagamento é assegurado por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias), conforme determina a lei do direito autoral (9.610/98).

Ranking das músicas de autoria de Tim Maia mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina e Shows)