A Dise de Americana deflagrou, na manhã desta quarta-feira, a “Operação Pica Pau” que tinha por escopo combater o intenso tráfico de drogas em uma via pública que recebe o mesmo nome no bairro Jardim do Lírios.

Baseados em denúncias anônimas e investigações de campo, foi possível determinar o indivíduo que era responsável pela distribuição de drogas no local, bem como o imóvel que ele utilizava para esconder os entorpecentes que eram vendidos na rua.

Durante a execução da operação policial, equipes descaracterizadas da DISE cercaram a rua e fizeram a abordagem do investigado. Na ação, ele tentou fugir das equipes, mas foi acompanhado à pé e capturado. Em busca pessoal que foi realizada, foi encontrado R$672,00 em dinheiro e um celular.

Pesquisas realizadas nas bases de dados da PC/SP revelaram que o investigado era menor de idade e tinha contra si um mandado de busca e apreensão expedido em maio/2022 pela Vara da Infância e Juventude de Americana.

Em vistoria realizada no imóvel, que era utilizado pelo adolescente infrator, foram encontradas 64 papelotes de cocaína, 58 pedras de crack e 04 buchas de maconha.

Diante das circunstâncias como se apresentavam, foi feita a apreensão do adolescente infrator com base no mandado de busca e apreensão que já estava pendente e o enquadramento em novo Ato Infracional de Tráfico de Drogas. O adolescente infrator apreendido foi submetido a exame cautelar e escoltado para a Fundação Casa para cumprir medida socio educativa.