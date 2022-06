Foi inaugurada na tarde deste sábado, 18, em Americana, com a presença do governador dr São Paulo, Rodrigo Garcia, do deputado Vanderlei Macris, e do prefeito Chico Sardelli, a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

Em funcionamento desde o dia 8 de maio, o novo centro de atendimento em oncologia é uma conquista intermediada pelo deputado Macris e atende Americana, Santa Bárbara d’Oeste, e Nova Odessa.

Também participaram do evento o Secretário-Chefe da Casa Civil, Cauê Macris, o presidente da Câmara, Thiago Martins, os vereadores Lucas Leoncini e Fernando da Farmácia, e demais autoridades.

“É muita emoção hoje. Nessa trajetória de vida, esse é o maior momento que estou vivendo, de poder inaugurar uma obra como essa. Quantas pessoas procuram meu escritório dizendo as dificuldades que é alguém da família sair daqui e ir pra Barretos. É um sacrifício e as pessoas não merecem isso”, disse. E completou. “E quando nós começamos a conversar, você, Chico, foi claro: vamos trabalhar juntos. E encontramos um padrinho que é o Rodrigo Garcia e essa importante decisão que ele tomou de instalar aqui esse Centro de Oncologia”.

O governador Rodrigo ressaltou os investimentos do Governo de São Paulo na saúde. “A minha presença aqui é para celebrar com vocês este importante equipamento de saúde. Depois da pandemia, a saúde ficou com muitos passivos. Estamos fazendo mutirão de cirurgias, acelerando processo de tecnologia na saúde, mais o combate ao câncer que passou a ser a demanda prioritária no Estado. Aqui na região é o terceiro núcleo, e vamos chegar com 20 equipamentos como este, de combate ao câncer, mais próximo da população”, acrescentou.

O prefeito Chico também fez uso da palavra e destacou atuação do deputado Macris para a conquista, que traz mais dignidade para saúde. “Você tem me ajudado, tem sido correto com a nossa cidade e nosso povo, e eu fico feliz por isso”, completou.

A Unacon conta com oito poltronas para quimioterapia e dois leitos para infusão, cirurgias oncológicas nas especialidades de mastologia, ginecologia, urologia, aparelho digestivo além de ambulatório, suporte diagnóstico e toda estrutura necessária para tratamento dos pacientes oncológicos.

A previsão é de que o Centro Oncológico realize, anualmente, 4.200 mil sessões de quimioterapia e 520 procedimentos cirúrgicos.

A equipe da Unacon é composta por dois médicos oncologistas clínicos, um médico cirurgião oncológico, três enfermeiros, três farmacêuticos, um auxiliar de farmácia, um coordenador assistencial, dois auxiliares para atividades administrativas, um auxiliar de limpeza e seis técnicos de enfermagem.