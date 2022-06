A Guarda Municipal de Americana resgatou, nesta sexta-feira, um gatinho que estava preso em uma parede de uma fábrica desativada no bairro São Manoel.

Segundo os guardas, a tutora sentiu falta do animal, mas conseguia ouvir o miado desesperado do gato, chamado Brisola, no barracão vizinho de sua residência. Com o barulho, foi possível perceber o local em que Brisola estava.

A tutora então acionou a Gama. Os agentes verificaram que o gato Brisola estava preso em local de difícil acesso, atrás de uma quantidade enorme de armários. Depois de muitos meios e tentativas frustradas, a equipe montou uma estratégia e optou por tentar ouvir onde o gato estava do outro lado da parede e, de uma forma única e certeira, eles quebraram a parede no local exato.

Após muito esforço, cuidado e paciência os Guardas Municipais conseguiram acessar o animal, resgata-lo sem ferimentos e devolve-lo à sua tutora.

VEJA O VÍDEO DO SALVAMENTO:

https://youtube.com/shorts/A5g7eKiVTrw