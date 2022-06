Guardas Municipais de Sumaré foram acionados por populares, na noite desta terça-feira, no bairro Santa Carolina, região do Jardim Dall’ Orto, para verificar um acidente de trânsito onde o condutor do veículo teria fugido do local.

A informação era de que um veículo, modelo Citroen C4 Lounge Branco, havia colidido contra um caminhão que estava parado. No local, os agentes conversaram com o proprietário do caminhão, que relatou que estava parado em frente a casa do seu patrão, momento em que percebeu um carro vindo de forma desgovernada em direção ao seu veículo.

Ainda de acordo com o dono do caminhão, após a colisão, dirigiu-se em direção ao condutor do veículo para oferecer ajuda, mas, segundo ele, o homem estava preocupado em achar o seu aparelho de telefone celular. Ele ainda afirmou que o homem estava com forte odor etílico, andando de forma desequilibrada, além do fato de estar com a testa sangrando.

Diante da situação, o dono do caminhão ligou para o Corpo de Bombeiros, mas o motorista do veículo negou qualquer ajuda e realizou uma ligação. Minutos depois, chegou um homem, conduzindo uma caminhonete preta de luxo, para buscar o motorista que supostamente estava embriagado.

Questionado pelo dono do caminhão sobre retirar o condutor do Citroen do local, o homem teria se identificado como sendo o vereador Sirineu e foram embora. Após o acidente, foi possível reconhecer, através de fotos, que o assessor do vereador conversava com o guarda municipal no local do acidente. Ele teria sido o condutor do veículo que provocou o acidente.

O delegado tratou o caso como ‘fuga do local do acidente’. O Citroen foi apreendido e encaminhado ao pátio.

O NM procurou a assessoria do vereador, que mandou o seguinte posicionamento: “O vereador desconhece qualquer fato que envolva seu assessor. Na noite de ontem, o vereador apenas prestou um auxílio para uma pessoa que se envolveu em acidente de veículo. Nada mais”.