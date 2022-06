Após realizar as assembleias com os trabalhadores, o SEAAC de Americana e Região protocolou nos respectivos sindicatos patronais as pautas de reivindicações de cinco categorias profissionais com data-base em 1º de agosto. Desta forma, o SEAAC deu início oficial à campanha salarial das categorias de Contabilidade e Assessoramento, Locadoras de Máquinas e Equipamentos de Terraplenagem, Administradoras de Consórcios, Sociedade de Advogados, Cobrança e Recuperação de Crédito. O aumento salarial reivindicado é de 15% mais 5% à título de aumento real e valorização da categoria.

“Estamos há 60 dias da data-base, mas nos preocupamos em realizar as assembleias, ter a aprovação dos trabalhadores e protocolar a pauta de reivindicações objetivando que as negociações comecem antecipadamente e sejam concluídas dentro do mês de agosto, ou até antes. As negociações estão cada vez mais difíceis e entendemos que o correto é no mês da data-base o trabalhador já saber qual será o seu aumento salarial, pois a inflação que voltou corroendo os salários não espera para reduzir seu poder de compra”, comentou a Presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

Número de trabalhadores

Das cinco categorias profissionais com data-base em 1º de agosto, a maior é a de Contabilidade e Assessoramento. Juntas as categorias empregam na base de representação do SEAAC de Americana e Região mais de 12 mil trabalhadores. A campanha salarial é unificada em todo o Estado, sendo conduzida em conjunto com a FEAAC (Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo).