Uma briga entre funcionários na empresa Covolan, em Santa Bárbara d’Oeste, terminou com um homem de 52 anos esfaqueado. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima discutiu com o colega de trabalho no interior da empresa e, após o expediente, a briga teria continuado do lado de fora, momento em que o agressor golpeou o colega no abdômen com uma faca.

A vítima foi encaminhada até o pronto-socorro Afonso Ramos para os primeiros atendimentos e passará por cirurgia no Hospital Santa Bárbara.

O autor da facada fugiu do local e o caso foi registrado por policiais militares e será investigado.

Com informações site Policial Padrão