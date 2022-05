Dois adolescentes foram apreendidos após um roubo a residência na noite desta segunda-feira, por volta das 22:30, no bairro Jaguari, em Americana. Equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência do roubo, com a informação de que 5 indivíduos armados haviam invadido a residência no momento em que o proprietário entrava com o veículo na casa.

De acordo com a ligação, feita pela própria vítima, os bandidos chegaram mediante violência e graves ameaças, rendendo todos os moradores os fazendo de reféns. Todos foram colocados em um cômodo.

Com a família refém e trancada, os bandidos roubaram eletrônicos, sendo: televisores, celulares , notebook, bolsas femininas, anéis e documentos pessoais, acondicionando todos os objetos no veículo Fiat Mobi, pertencente à família e empreenderam fuga. A vítima ainda informou que um dos indivíduos trajava uma jaqueta verde, do time de futebol Palmeiras e o outro estava de moletom escuro com o interior amarelo.

Com base nas informações do veículo e características dos indivíduos, a equipe do Comando de Grupo Patrulha 2 visualizou o veículo trafegando pela Rua Portugal, sendo que ao perceberem a presença policial iniciaram fuga, dando início a um acompanhamento pelo bairro Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste.

Uma equipe de apoio visualizou o veículo Mobi estacionando na Rua Croácia e dois indivíduos fugindo pela Avenida Augusto Scomparim, sendo de imediato acompanhados e abordados pela Rua Plácido Ribeiro. Realizada busca pessoal, foi localizada uma chave veicular com um dos bandidos. Indagados, declararam o roubo e indicaram o local onde jogaram os simulacros de pistola. Foi realizada vistoria no local indicado, porém, por se tratar de um local ermo, de mata verde, extensa e extremamente densa, atravessada por um córrego de tratamento de esgoto, não foi possível localizar os simulacros.

No veículo foram localizadas bolsas femininas, anéis e documentos pessoais das vítimas. No Plantão Policial, as vítimas reconheceram os adolescentes, um de 16 e um de 14 anos, sem a “menor sombras de dúvidas”. Os adolescentes ficaram apreendidos, à disposição da justiça. Já o veículo e os objetos roubados foram devolvidos aos donos de direito.