A UBS do Jardim Ipiranga “Dr. Carlos Chagas” em Americana foi reinaugurada na tarde desta segunda-feira, 30, com emenda do ex-deputado estadual, hoje secretário-chefe da Casa Civil, Cauê Macris, no valor de R$ 200 mil. A conquista atende um pedido do vereador Lucas Leoncine.

O evento contou com a presença do deputado federal Vanderlei Macris, do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi, do vereador Lucas, e demais vereadores, secretários e lideranças.

Lucas, que é a liderança na região do Ipiranga, chegou a se emocionar e enalteceu em seu discurso o apoio que recebeu do Cauê e Vanderlei Macris para a reabertura da UBS. “A população me procurou naquele período quando eu ainda não era vereador, mas tinha uma liderança aqui no bairro. E eu decidi falar com os deputados e fui prontamente atendido”. E completou. “Eu entrei na política para isso aqui, para entregar para a população um serviço de qualidade”, disse.

O deputado federal Vanderlei Macris também fez uso da palavra. “Depois da eleição municipal, assumimos compromisso de unir esforços em favor da comunidade. E a entrega desse postinho é mais um resultado desse caminho do bem, da unidade”, destacou o parlamentar.

Chico também usou a palavra durante a solenidade. “Estou muito feliz de poder estar aqui, começando a transformar pontos importantes da Administração, como esse, por exemplo, da UBS do Jardim Ipiranga. Tudo aquilo que nós fazemos para a Saúde é muito pouco ainda perto do que a Saúde exige da nossa Administração”, disse. “Nós não estamos inventando a roda, estamos fazendo aquilo que é necessário, aquilo que a cidade precisa, que a população anseia: que é ter saúde, ter carinho, ser tratado bem, que é ter amor e tratar bem as pessoas”, finalizou o prefeito.

A unidade conta com uma equipe composta pelos seguintes profissionais: dois médicos clínicos, um ginecologista, um pediatra, um dentista, um enfermeiro, quatro técnicos de enfermagem, dois recepcionistas, um agente de saúde, um auxiliar de odontologia e um servente hospitalar.

A UBS do Ipiranga realiza mensalmente, em média, 580 consultas e 850 procedimentos básicos em saúde, como curativos, aplicações de vacinas, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, exames de papanicolau e outros exames laboratoriais, além de procedimentos odontológicos.