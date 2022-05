Equipe da Polícia Militar em patrulhamento pelo Jardim Wener Plaas, em Americana, no último sábado, avistou um veículo com o pisca alerta aceso.

A situação chamou a atenção da equipe que visualizou um indivíduo, de 23 anos, próximo ao carro que mudou a direção que caminhava repentinamente ao se deparar com a viatura.

Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém, em sua posse havia um molho de chaves e controle de som automotivo que, ao ser indagado, não soube informar a procedência. Logo em seguida, outro rapaz chegou ao local, que seria a vítima, e constatou que seu veículo havia sido aberto e levado um som automotivo, um molho de chaves, um controle de som e uma chave de veículo que estavam no interior do carro.

No veículo havia ainda um celular que a vítima desconhecia a propriedade. Indagado novamente, o suspeito declarou que havia subtraído a caixa de som e guardado em uma mata próxima e que o celular localizado no interior do veículo era de sua propriedade e que havia deixado cair durante o furto.

A equipe prontamente foi até o local indicado pelo autor e localizou os objetos furtados. Partes apresentadas na Central de Polícia Judiciária, onde o indiciado permaneceu à disposição da justiça.